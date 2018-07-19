Türkiye’nin Sondajını Azerbaycan Eliyle Yapacağı İddia Edildi!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yapacağı sondaj için, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi “Socar”a bağlı şirket olan “Caspian Drilling Company” (CDC) ile anlaştığı iddia edildi.

Politis gazetesi; “Sondaj Azerbaycan Eliyle” başlığıyla aktardığı haberinde, sondajla ilgili anlaşmanın “Natural Gas World” tarafından da yayınlandığını kaydederken, işbirliğinin genel hatlarına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) sondajlar konusunda “teknik yetersizliği” dolayısıyla, CDC’den hizmet alımı yaptığını ve CDC’nin sondaj gemisine personel göndereceğini öne sürdü.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, TPAO’nun sondajlar konusunda başka yabancı şirketlerle de anlaşmalar yaptığını ve Rum Hükümeti’nin, TPAO’nun sondajı gerçekleştirmek için gösterdiği çabaları aylardır izlemekte olduğunu ileri sürdü.

Rum Hükümeti’nin, Türkiye’nin sondaj için anlaştığı yabancı şirketlerden, yalnızca Türk karasularında yapılacak sondajlar için hizmet verileceği konusunda teyit aldığını savunan gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” veya diğer ülkelerin karasularının söz konusu olması halinde, hizmet verilmeyeceğinin belirtildiğini iddia etti.

PRODROMU: “BİZİM MEB’İMİZE MüDAHALE ETMESİNLER YETER”

Gazete devamla, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, RİK’e yaptığı açıklamada, her ülkenin olduğu gibi, Türkiye’nin de planlarını hayata geçirebileceğini; ancak bunu, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”ine müdahale etmeden yapabileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Prodromu, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının da ilerlediğini ve ay sonu, siyasi liderlerle toplantı yapılarak, bu planlarla ve gelecekteki planlarla ilgili bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

