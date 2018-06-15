banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
197.752
DOLAR
4.7298
STERLİN
6.2833
EURO
5.4924
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Dün en çok yağış alan...
İkinci kattan düştü, birşey olmadı
İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ, BİRŞEY OLMADI
Alkollü iki genç kız kavga etti
ALKOLLÜ İKİ GENÇ KIZ KAVGA...
Havuza düşen 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ...
banner282

Türkiye’nin Sondaj Hazırlıkları…

PRODROMU: “HERHANGİ BİR ŞEY OLURSA DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE GÖĞÜSLEYECEĞİZ”

Türkiye’nin Sondaj Hazırlıkları…

PRODROMU: “HERHANGİ BİR ŞEY OLURSA DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE GÖĞÜSLEYECEĞİZ”

15 Haziran 2018 Cuma 07:30
Türkiye’nin Sondaj Hazırlıkları…

PRODROMU: “HERHANGİ BİR ŞEY OLURSA DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE GÖĞÜSLEYECEĞİZ”

NEOFİTU: “TÜRKİYE’NİN EXXONMOBIL’İN PROGRAMINI ENGELLEMEYECEĞİNDEN EMİNİM”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, öncesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramasına hazırlanıldığına dair açıklamaları, Rum basınında “termometre yükseliyor” yorumuyla aktarıldı.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu ve  iktidar partisi DİSİ Başkanı Averof Neofitu’dan açıklama geldi.

“GERİLİM ORTAMINA SÜRÜKLENMEYECEĞİZ”

banner277
Alihtia ve Fileleftheros’un haberine göre, Prodromu, dün yaptığı açıklamada, Türkiye’deki seçimleri takip ettiklerini belirterek, “yaratılan gerilim ortamına sürüklenmeyeceğiz. Uluslararası Hukuk geçerlidir, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Deniz Hukuku sözleşmesi uyarınca belirlenmiş, tesis edilmiş ve sunulmuş münhasır ekonomik bölgesi (MEB) vardır” dedi.

Güney Kıbrıs’ın, MEB’deki hakları konusunda AB’den çok açık kararlar olduğunu, ABD ve Rusya gibi büyük ülkelerden karar ve destek bulunduğunu söyleyen Prodromu, “herhangi bir mesele olursa, herhangi bir ihlal veya başka bir şey olursa elimizdeki diplomatik yöntemlerle göğüsleyeceğiz” ifadesini kullandı. Prodromu, önceki deneyimleri nedeniyle, açıklamak istemedikleri bir takım tepki planları oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

“SEÇİM SONRASI, SONDAJ ÖNCESİ”

Haravgi’ye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, dün ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Ann Dohergy ile görüştükten sonra, Türkiye’nin ExxonMobil’in 10’uncu parseldeki sondaj programlarını engellemeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Doherty ile Kıbrıs sorunu ve enerji konularını görüşen Neofitu, Türkiye’deki seçimlerden sonra ve ExxonMobil’in sondaj programına başlamasından önceki zaman diliminin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması yönündeki çalışmalar için uygun, Guterres Çerçevesi’nin de diyaloğun yeniden başlaması için çok iyi bir zemin olduğu görüşünü ortaya koydu.

 

banner288
Son Güncelleme: 15.06.2018 10:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza
AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza
Göçmenleri Aşağı Pirgo Deniz Bölgesine Getiren Bir Kişi Tutuklandı
Göçmenleri Aşağı Pirgo Deniz Bölgesine Getiren Bir Kişi Tutuklandı
Uyuşturucu Kullanımına Bağlı Olarak Komaya Giren Genç Öldü!
Uyuşturucu Kullanımına Bağlı Olarak Komaya Giren Genç Öldü!
RMMO Askerinin Ölümü 13 Yıldır Karanlıkta
RMMO Askerinin Ölümü 13 Yıldır Karanlıkta
Euro Barometre Araştırmasına Göre “Kıbrıslılar” Ekonomi Konusunda Endişeli
Euro Barometre Araştırmasına Göre “Kıbrıslılar” Ekonomi Konusunda Endişeli
“Salamis” Arama Kurtarma Tatbikatı İcra Edildi
“Salamis” Arama Kurtarma Tatbikatı İcra Edildi
Kocias Moskova’da Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu
Kocias Moskova’da Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu
Fransa İle İkili Askeri İşbirliği Programı
Fransa İle İkili Askeri İşbirliği Programı
"Güney Kıbrıs Yangın Söndürme Uçağı Alımını Masaya Koydu"
"Güney Kıbrıs Yangın Söndürme Uçağı Alımını Masaya Koydu"
Hristodulidis Avusturyalı Mevkidaşı İle Bir Araya Geldi
Hristodulidis Avusturyalı Mevkidaşı İle Bir Araya Geldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim