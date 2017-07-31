Türkiye’nin Navtex’i Konusunda ABD’ye Girişim

Lefkoşa, 31 Temmuz 17 : Rum Hükümeti’nin, Türkiye’nin yayımladığı Navtex ve ABD gemisinin Türk tatbikatına katılması konusunda ABD Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesine göre, konuyla ilgili dün açıklama yapan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis Amerikan gemisinin katılımına ilişkin şaşkınlığını dile getirdi.

“Navtex bizi şaşırttı” diyen Kasulidis, şaşkınlıklarının Türkiye’nin Navtex yayımlamasından değil -çünkü Kasulidis’in dediğine göre bu ilk kez olmuyor- Amerikan savaş gemisinin de katılıyor olmasından kaynaklandığını belirtti.

Bu nedenle Cumartesi günü Amerika’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunduklarını söyleyen Kasulidis, Büyükelçi’nin konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve bilgi edindiğinde kendileriyle irtibata geçeceğini ifade etti.

Kasuidis, bugün de doğrudan Washington nezdinde girişimde bulunacaklarını belirtti.

ABD Hükümeti’nin tutumunda bir değişikliğin mi söz konusu olduğu sorusu üzerine Kasulidis, bunu bilemeyeceğini, Türklerin Navtex’te yayımladıklarının doğru olup olmadığından emin olmadığını söyleyerek, konu araştırılana kadar sabırlı olunmasını istedi.

Kasulidis, ABD’nin politikası neticesinde tatbikatta yer aldığını sanmadığını da belirtti.

Fileleftheros gazetesi de, Türkiye’nin yayımladığı Navtex’le, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6’ıncı parselde deniz bölgesini bağladığı bilgisini aktardı.

(HC/ŞEB)