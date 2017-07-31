Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:08

Türkiye’nin Navtex’i Konusunda ABD’ye Girişim

Rum Hükümeti’nin, Türkiye’nin yayımladığı Navtex ve ABD gemisinin Türk tatbikatına katılması konusunda ABD Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunduğu haber verildi.

Türkiye'nin Navtex'i Konusunda ABD'ye Girişim
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 31 Temmuz 17 : Rum Hükümeti’nin, Türkiye’nin yayımladığı Navtex ve ABD gemisinin Türk tatbikatına katılması konusunda ABD Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesine göre, konuyla ilgili dün açıklama yapan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis Amerikan gemisinin katılımına ilişkin şaşkınlığını dile getirdi.

“Navtex bizi şaşırttı” diyen Kasulidis, şaşkınlıklarının Türkiye’nin Navtex yayımlamasından değil -çünkü Kasulidis’in dediğine göre bu ilk kez olmuyor- Amerikan savaş gemisinin de katılıyor olmasından kaynaklandığını belirtti.

Bu nedenle Cumartesi günü Amerika’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunduklarını söyleyen Kasulidis, Büyükelçi’nin konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve bilgi edindiğinde kendileriyle irtibata geçeceğini ifade etti.

Kasuidis, bugün de doğrudan Washington nezdinde girişimde bulunacaklarını belirtti.

ABD Hükümeti’nin tutumunda bir değişikliğin mi söz konusu olduğu sorusu üzerine Kasulidis, bunu bilemeyeceğini, Türklerin Navtex’te yayımladıklarının doğru olup olmadığından emin olmadığını söyleyerek, konu araştırılana kadar sabırlı olunmasını istedi.

Kasulidis, ABD’nin politikası neticesinde tatbikatta yer aldığını sanmadığını da belirtti.

Fileleftheros gazetesi de, Türkiye’nin yayımladığı Navtex’le, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6’ıncı parselde deniz bölgesini bağladığı bilgisini aktardı.

(HC/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karpaz’da Ayin Yapıldı Karpaz’da Ayin Yapıldı
Trodos Dağına Rasathane Trodos Dağına Rasathane
Kasulidis’in Doğal Gaz Açıklaması Ve Tepkiler Kasulidis’in Doğal Gaz Açıklaması Ve Tepkiler
Baf’ta 12 Hektarlık Alan Yandı Baf’ta 12 Hektarlık Alan Yandı
Makarios Anıldı Makarios Anıldı
Rum Yönetimi “maraş’ın Bm Himayesinde Ve Gyö Kapsamında İadesini Görüşmeye Hazır” Rum Yönetimi “maraş’ın Bm Himayesinde Ve Gyö...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Karpaz’da Ayin Yapıldı
Karpaz bölgesinde bulunan “Aya Fotini” ve “Ayios Terisios” kiliselerinde ayinler düzenlendi.

Haberi Oku