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Türkiye’nin Müzakereleri Başlatma Çabaları “Baskı” Olarak Değerlendirildi

Türkiye’nin Kıbrıs müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlaması yönündeki çabaları, Rum basınında “Rum ve Yunan hükümetlerinin etrafında baskı çemberi oluşturma çabası” olarak değerlendirildi.

Türkiye’nin Müzakereleri Başlatma Çabaları “Baskı” Olarak Değerlendirildi

Türkiye’nin Kıbrıs müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlaması yönündeki çabaları, Rum basınında “Rum ve Yunan hükümetlerinin etrafında baskı çemberi oluşturma çabası” olarak değerlendirildi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 09:11
Türkiye’nin Müzakereleri Başlatma Çabaları “Baskı” Olarak Değerlendirildi
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RUM BASINI: “TÜRKİYE, KIBRIS VE YUNANİSTAN’I KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA VE ETRAFLARINDA BASKI ÇEMBERİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR”

AKEL: “MÜZAKERELERDEKİ ÇIKMAZ EN ÇOK BİZİM TARAFI OLUMSUZ ETKİLEDİ”

OMİRU, TÜRKİYE’YE SİYASİ BEDEL ÖDETİLMESİNİ, KKTC’YE KARŞI DA ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

  Türkiye’nin Kıbrıs müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlaması yönündeki çabaları, Rum basınında “Rum ve Yunan hükümetlerinin etrafında baskı çemberi oluşturma çabası” olarak değerlendirildi.

Fileleftheros “Müzakereler İçin Baskı Çemberi... Takvim ve Dörtlü Konferans” başlıklı haberinde, Türkiye’nin bir yandan müzakerelerin en kısa zamanda başlaması için Rum Yönetimi ve Yunanistan’a baskı yaparak, diplomatik düzeyde hareket ederken, bir yandan da “havadan ve denizden meydan okumalara devam ettiğini” savundu.

Türkiye’ye yönelik “tek hedefi, Kıbrıs hidrokarbonlarına el atmak” eleştirisinde bulunulan haberde, Rum ve Yunan hükümetlerini köşeye sıkıştırmak maksatlı bu taktiğinde Türkiye’nin üçüncü taraflardan da destek gördüğü savunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu, hidrokarbonların müşterek yönetilmesi formülünü ileri götürürken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Atina’yla yakınlaşma görevini yürüttüğünü yazan gazete, bu inisiyatifleri için uluslararası alanda da dostlar kazanmış göründüklerini vurguladı.

Gazete, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Milliyet’e yaptığı “müzakerelerin en kısa sürede başlaması ve sürecin tamamlanacağı takvimin belirlenmesi” gereğine işaret ettiği açıklamasının satır başlarına yer verdi. Haberde, Türkiye’nin askeri güç gösterisi düzeyinde hareket ettiğini ve bu çerçevede Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin, çalışmalarını tamamlamış olmasına karşın bölgede kaldığı belirtildi.

Gazete geçen günlerde Türk F-16’larının sözde “Kıbrıs hava sahasını ihlal ettiğini” iddia ederek bunun, Türkiye’nin “gerilimi sürdürme taktiği” çerçevesinde olduğunu ileri sürdü.

Gazete, “Kıbrıs sorunu... İnisiyatif Alınsın... AKEL ve EDEK’ten Değerlendirme”  başlıklı haberinde, AKEL ve EDEK’in, Türk yetkililerin son dönemdeki hareket ve söylemleriyle ilgili değerlendirmelerine yer verdi.

“MÜZAKERELERDEKİ ÇIKMAZ, EN ÇOK BİZİM TARAFI OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Habere göre, AKEL Politbüro üyesi Hristos Hristofidis, müzakerelerdeki çıkmazın en çok Rum tarafını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Hristofidis, New York’ta tedavi gören Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Güney Kıbrıs’a döner dönmez müzakerelerdeki çıkmazın aşılması için daha çok inisiyatif alma ve Kıbrıs sorununa mümkün olduğunca süratle çözüm talep etme çağrısında bulundu.

Hristofidis “İletişim oyunu oynamak ve ilgiyi Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden dağıtmaya çalışmakla” suçladığı Türkiye’yi, “müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermeye” çağırdı.

OMİRU TÜRKİYE’YE SİYASİ BEDEL ÖDETİLMESİNİ, KKTC’YE KARŞI ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanlığını vekaleten yürüten EDEK ve Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Türkiye’nin KKTC’yi bütün dünyadan önce Rum Yönetimi’nin tanımasını ve Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak boru hattının Türkiye üzerinden geçmesini istediği için Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliğin müşterek yönetilmesini istediği görüşünü ortaya koydu. Omiru, Türkiye’ye siyasi bedel ödetmek için siyasi ve diplomatik tepkilere devam edilmesi gerektiğini savundu.

Omiru, Türkiye’ye siyasi bedel ödetmenin yeterli olmadığını, KKTC’ye karşı da tedbir almaları gerektiğini savundu. Omiru, Rum Ulusal Konseyi’nde ve siyasi parti başkanları toplantılarında, Ercan Havaalanı’ndan gidiş-gelişler konusunda kararlaştırılan tedbiri örnek gösterdi.

Alithia, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Milliyet’e yaptığı açıklamalara, Rum siyasi partileri tarafından gösterilen tepkileri “Çavuşoğlu’nun Sözlerine Şiddetli Tepki... Kıbrıs Rum Tarafı Hidrokarbonlar İçin ‘İki Toplumlu’ Şirket Kurulması İhtimalini Görüşmeden Reddediyor” başlığıyla aktardı.

Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Türkiye’nin “Kuzey’in efendisi, Güney’in de ortağı olmaya çalıştığı” iddiasında bulunduğunu yazdı.

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