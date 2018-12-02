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Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...

Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) konusunda “ipleri gerdiği” iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin, AB’ye yönelik, deniz sınırlarının belirlenmesinde yetkili olmadığı ve sonuç olarak bu konuya karışmaması tavsiyesinde bulunarak, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” konusunda “ipleri gerdiğini” savundu.
Gazete elde ettiğini iddia ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye’nin bu tavsiyelerinin, Brüksel’de gerçekleştirilen, Türkiye-AB Ortaklık Komitesi Toplantısı çerçevesinde, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından gündeme getirildiğini ileri sürdü.
Kaymakcı’nın, Türkiye Milli Güvenlik Konseyi’nin kararıyla, donatılmış bir şekilde Brüksel’e gittiğini ileri süren gazete, Kaymakcı’nın, AB’nin “MEB” konusuna karışmaktan vazgeçmesini ve Türkiye’nin bu konuda geri adım atmayacağını dile getirdiğini savundu.
Gazete, Avrupa Komisyonu’nun, Türk tezlerine verdiği yanıtı da ifşa etti. Gazete, bu yanıtın yazılı olarak da Ankara’ya sunulduğunu belirtti.
Sözlü yanıtın Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski tarafından okunduğunu belirten gazete; burada, AB üyesi ülkelerin egemenlik hakları ve bunlara saygı duyulması gerektiğinin anımsatıldığını yazdı.
 

Son Güncelleme: 02.12.2018 17:02
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