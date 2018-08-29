Türkiye’nin KKTC’de üs kuracağına ilişkin haberler Rum basınında

Rum basını, Türkiye’de yayınlanan “Yeni Şafak” gazetesinin, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta bir askeri deniz üssü kurma niyetinde olduğu iddialarına geniş yer verdi.

Alithia gazetesi “İşgal Bölgelerinde Acil Deniz Üssü Talep Ediyorlar – Deniz Kuvvetlerinin Türk Dışişlerine Önerisine İlişkin Bilgiler” başlığı altında verdiği haberinde, “Yeni Şafak” gazetesinin söz konusu haberine ayrıntılı şekilde yer ayırdı.

Gazete, Baf’taki Andreas Papandreu Askeri Üssü’nün 2009 yılında kurulması sonrasında o dönemde gündeme gelen Türkiye’nin de KKTC’de askeri üs kurması önerisinin Türkiye tarafından yeniden gündeme getirildiği iddiasında bulundu.

PRODROMU YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Gazete, “Yeni Şafak’ta” yer alan habere ayrıntılı şekilde yer verirken, konunun Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun gündemine getirildiğini, Prodromu’nun bu konudaki sorulara karşılık “yorum yapmaktan kaçındığını” yazdı.

Prodromu, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye’den şu anki beklentisinin, tıpkı Yunanistan’ın yaptığı gibi, müzakerelerin kaldığı yerden, Guterres çerçevesi temelinde devam etmesinden yana olduğunu açıklaması ve BM’ye olumlu bir yanıt vermesi olduğunu ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini, bazıları “Yeni Şafak” gazetesinin haber kupürüyle birlikte, şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Türk Askeri İşgal Bölgelerinde Üs İstiyor”.

Haravgi: “İşgal Bölgelerinde Askeri Üs Mü? – Türkiye Deniz Kuvvetlerinin Önerisinden Söz Ediliyor”.

Fileleftheros: “Doğu Akdeniz Kontrol Üssü – Deniz Kuvvetlerinin Önerisi Ankara’nın Hedeflerini Ortaya Koyuyor”.

