Türkiye’nin ilk sondajı için Norveç’ten destek geldiği iddia edildi

Türkiye’nin Akdeniz’de yapacağı ilk sondajın hazırlıklarıyla ilgili son düzlüğe girildiği ve “Alanya-1” hedefine göre, ilerleyen haftalarda sondajın başlayacağı öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), büyük bir Norveç şirketiyle sondaj için sözleşme imzaladığını iddia ederken, söz konusu şirketin armatörlük şirketi olduğunu ve Güney Kıbrıs’taki önemli çıkarlara da müdahil olduğunu yazdı.

Gazete, “Fatih” sondaj gemisinin çarşamba akşamı Antalya Limanı’na demirlediğini ve Norveç bandıralı açık deniz sondaj destek gemisinin de, “Fatih” gemisine eşlik edeceğini öne sürdü.

Haberde, Norveç bandıralı sondaj destek gemisin, büyük bir Norveç şirketine ait olduğu; Limasol’da faaliyet gösteren bir şirkette “temsil edildiği” ve şirketin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” bandıralı 3 açık deniz faaliyet destek gemisinin bulunduğu kaydedilirken, bu durumun, yapılacak olan sondajların, uluslararası hukuku ve “Kıbrıs’ın egemenlik haklarını” ihlal etmeyeceğini teyit ettiği şeklinde yorumlandığı belirtildi.

