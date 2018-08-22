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Türkiye’nin Güney Kıbrıs’la Ticari İlişkileri

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AMBARGONUN KALKMASINDAN YANA

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’la Ticari İlişkileri

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AMBARGONUN KALKMASINDAN YANA

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:33
Türkiye’nin Güney Kıbrıs’la Ticari İlişkileri

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AMBARGONUN KALKMASINDAN YANA
Rum basını, Türkiye’nin 1987 yılından beridir Güney Kıbrıs’a ambargo uyguluyor olmasına karşın iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut olduğunu belirterek, AB İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine yer verdi.
Haravgi gazetesi “Eurostat: Türkiye AB’nin Önemli Ortağı – Dışişleri: Ambargonun Kalkmasının Çok Olumlu Sonuçları Olur” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin AB’nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olduğunu, Türkiye’nin yürürlükte Güney Kıbrıs’a yönelik ekonomik tedbirleri bulunmasına karşın iki ülke arasında ticaretin mevcut olduğunu yazdı.
Gazete, Eurostat tarafından dün yayınlanan verilerde, AB’nin ticaret yaptığı ülkelere ve hangi ürünlerin ticarette başı çektiğine yer verildiğini belirtirken; Eurostat verilerinde Güney Kıbrıs-Türkiye arasındaki ticari verilerin de yer aldığını vurguladı.
Eurostat verilerine göre, Güney Kıbrıs 2017 yılında Türkiye’den 92 milyon Euro’luk mal alımında (ithalat) bulunurken; 3 milyon Euro’luk ürün satışı (ihracat) gerçekleştirdi.
Öte yandan Rum Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklamada, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı ambargonun kalkmasının Güney Kıbrıs ve bölge ülkelerine büyük fayda sağlayacağını belirtti.
Habere göre, Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin 1987 ve 1993 yıllarında aldığı kararlarla, Rum ve yabancı bandıralı gemilerin Güney Kıbrıs limanlarından Türkiye limanlarına doğrudan gidişini yasakladığı belirtilerek, bu yasakların kalkmasının Güney Kıbrıs’ın ve bölge ülkelerinin denizciliğine büyük katkı sağlayacağına vurgu yapıldı.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 11:10
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