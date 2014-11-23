Türkiye’nin Doğal Gaz Formülü: “Moratoryum Yada Birlikte Yönetim”

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) bulunan doğal gaz yatakları konusunda “moratoryum ya da birlikte yönetim” şeklinde iki seçenekli bir formül öngördüğü iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Doğal Gaz Musluğunu İstiyorlar – Moratoryum Ya Da Birlikte Yönetim” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal gaz kaynakları konusunda iki koşullu bir formül öngördüğünü iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin “Kıbrıs sorununun çözümüne kadar doğal gazın tespiti ve çıkarılması konusunda moratoryum uygulanması ya da enerji başlığı müzakerelerde ele alınarak doğal gazın birlikte yönetilmesi” seçeneklerini içeren bir formülü benimsediğini ve bu formülü üçüncü taraflar aracılığıyla Rum hükümetine ilettiğini yazdı.

Rum hükümetinin bu önerileri kabul etmesinin söz konusu olamayacağını ifade eden gazete, her şey bir tarafa bırakılsa bile Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde araştırma yapan yabancı şirketlerle imzalanmış sözleşmeleri olduğunu vurguladı.

Gazete, bu konuda dikkatlerin Türkiye ile Yunanistan yetkililerinin bu haftadan itibaren başlayacak karşılıklı ziyaret ve temaslarına çevrildiğini ancak Türkiye’den gelen mesajların cesaret verici olmadığını savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’un gelecek hafta Ankara ziyaretinde Rum Yönetimi’nin “Hristofyas-Talat arasında yetkilerin paylaşımı (2010) ve Hristofyas-Eroğlu arasında gelirlerin paylaşımı (2011) uzlaşılarını kabul ettiği ve çözümden sonra tüm nüfusun doğal gaz gelirlerinden faydalanacağı” görüşünü ileteceğini belirten gazete, Kıbrıs Rum tarafının bunun dışında bir adım atmasının mümkün olmadığı yorumunda bulundu.

Gazete, bu gelişmelerin yanı sıra uluslararası diplomaside Birleşmiş Millerler (BM), ABD ve İngiltere’nin, krizin sona ermesinin yolunun müzakerelerden geçtiği görüşünü benimsediklerinin görüldüğünü iddia ederek ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bu çerçevesinde “ara formül” sunduğunu hatırlattı.

Haberde, bu konuda Kıbrıs Rum tarafına yönelik baskıların artmasının beklendiği belirtildi.

Alithia gazetesi ise doğal gaz konulu haberlerine “Şimdi De Lübnan’la Üçlü İşbirliği – Yunanistan, Kıbrıs, İsrail İşbirliğiyle Boru Hattı” başlıkları altında geniş yer verdi.

Gazete, Lübnan ve Ürdün’ün, Doğu Akdeniz ülkelerinin enerji konusundaki işbirliğinde yer alma konusunda büyük ilgi gösterdiğini belirterek Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil’in bu hafta içerisinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini hatırlattı.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan’ın işbirliği yapma konusunda iki formül üzerinde çalıştıklarını, birinci formülün üç ülkenin işbirliğini, ikinci formülün ise, Lübnan’ın, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü işbirliğine dördüncü taraf olarak katılmasını öngördüğünü yazdı.

Lübnan’daki siyasi karmaşa sebebiyle ilk formülün, yani üçlü işbirliğinin gerçekleştirilmesinin daha kolay olduğunun düşünüldüğünü ifade eden gazete, Ürdün’ün de Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la üçlü işbirliğine gitme ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü.

YUNANİSTAN-KIBRIS-İSRAİL DOĞAL GAZ BORU HATTI

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, İsrail’in kendi doğal gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden geçecek bir boru hattıyla AB’ye ulaştırma düşüncesinde olduğunu, bu düşüncenin İsrail Enerji Bakanı Silvan Salom tarafından geçtiğimiz hafta Roma’da gerçekleştirilen üst düzey bir toplantıda dile getirildiğini yazdı.

Habere göre İsrailli bakan, ülkesinin “East Med Pipeline” doğal gaz boru hattının inşasına katılmasını ve AB’nin doğal gazda Rusya’ya bağımlılığının İsrail doğal gazı yoluyla azaltılmasını önerdi.

Gazete, Yunanistan Enerji Bakanı Yannis Maniatis’in konuya ilişkin açıklamasında, “Roma’daki toplantı çerçevesinde İsrail ve Rum meslektaşlarıyla görüşme fırsatı bulduğunu ve İsrailli bakanın, ülkesinin East Med Pipeline boru hattına katılma isteğine onay verdiklerini” söylediğini aktardı.

Gazete, söz konusu boru hattının inşasına ilişkin resmi sunumun üç hafta içerisinde Brüksel’de yapılmasının beklendiğini de vurguladı.

Kathimerini gazetesi ise, söz konusu boru hattının inşasına ilişkin araştırmanın yapılabilmesi amacıyla Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in AB Komisyonu’ndan ödenek talep ettiklerini, boru hattının inşasının teknik açıdan ne kadar mümkün olduğu konusunda ise şüphelerin bulunduğunu vurguladı.