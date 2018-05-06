Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”
4 KİŞİ YARALANDI
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Girne'de fuhuş operasyonu
Kapat

Türkiye’nin bölgede sondaja hazırlandığı ve bölgeye platform göndereceği iddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye’nin Kıbrıs’ın deniz bölgesinde sondaja hazırlandığı ve “DeepSea Metro 2” isimli sondaj platformunu, araştırma yapması için bölgeye göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Türkiye’nin bölgede sondaja hazırlandığı ve bölgeye platform göndereceği iddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye’nin Kıbrıs’ın deniz bölgesinde sondaja hazırlandığı ve “DeepSea Metro 2” isimli sondaj platformunu, araştırma yapması için bölgeye göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:19
Türkiye’nin bölgede sondaja hazırlandığı ve bölgeye platform göndereceği iddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye’nin Kıbrıs’ın deniz bölgesinde sondaja hazırlandığı ve “DeepSea Metro 2” isimli sondaj platformunu, araştırma yapması için bölgeye göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Platformla İstila” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, “elde ettiği güvenilir bilgilere” dayanarak, bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşmesinin beklendiğini ve kararların da kısa zaman içerisinde alınacağını ileri sürdü.

Gazete aynı bilgilerin, “Erdoğan rejiminin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarının bir sonraki aşamalarını değerlendirerek, yeni bir meydan okumada bulunacağı” yönünde olduğunu da öne sürdü.

Sondaja ilişkin ilk olası zamanın Temmuz ayı başı olduğunu ve bunun Rum doğal gazının Mısır’a satışı anlaşmasının imzalanması dolayısıyla gerçekleştirileceğini iddia eden gazete, bahse konu anlaşmanın önümüzdeki Haziran ayı sonunda imzalanmasının beklendiğini anımsattı.

Gazete Ankara’nın “Lefkoşa’nın Kıbrıslı Türkler ve kendisi olmadan doğal gazı değerlendiremeyeceği iddiasını ortaya koyarak, buna tepki göstermeye hazırlandığını” da ileri sürdü.

Gazete ikinci bir senaryonun ise, “DeepSea Metro 2” isimli sondaj platformunun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 10’uncu parselde sondaj yapacak olan Amerikan ExxonMobil şirketinin platformuyla eş zamanlı olarak bölgeye gönderilmesi olduğunu savundu.

ExxonMobil’in İtalyan ENI şirketi gibi olmamasından ötürü, Türkiye’nin Amerikanlarla paralel olarak, kendi platformuyla başka bir bölgede araştırmalar yapacağını iddia eden gazete, platformun satın alınmasının Türkiye’ye 200 milyon dolara mal olduğunu ifade etti.

“Yine elindeki güvenilir bilgilere dayanarak, Erdoğan rejiminin, araştırma yapmak için iki olası yeri gözden geçirmekte olduğunu” öne süren gazete, birinci bölgenin, Barbaros araştırma gemisinin 9 Nisan tarihinden bu yana bulunduğu ve Eylül’e kadar kalacak olduğu, Apostolos Andreas yakınlarında olduğunu ileri sürdü.

Gözden geçirilen ikinci bölgenin ise Kıbrıs’ın batısında, Akama bölgesinde olduğunu öne süren gazete, bunun Türkiye’nin talep ettiği ve BM ile AB’ye ilgili belgeler sunduğu bir bölge olduğunu iddialarına ekledi.

 

Son Güncelleme: 06.05.2018 11:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’nın Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Mihael Rot’tan demeç!
Almanya’nın Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Mihael Rot’tan demeç!
Rum Savunma Bakanı ile söyleşi
Rum Savunma Bakanı ile söyleşi
ABD’li Bakan Yardımcısı Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu
ABD’li Bakan Yardımcısı Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu
Prodromu’nun Guterres çerçevesine ilişkin açıklaması
Prodromu’nun Guterres çerçevesine ilişkin açıklaması
Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavridis “Ercan” konusunu gündeme getirdi
Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavridis “Ercan” konusunu gündeme getirdi
Kokain için cinayet!
Kokain için cinayet!
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis EVE yetkilileri ile Kıbrıs sorununu ve diğer konuları ele aldı
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis EVE yetkilileri ile Kıbrıs sorununu ve diğer konuları ele aldı
“Eylül'de Yeni Bir Crans Montana” Senaryosu"
“Eylül'de Yeni Bir Crans Montana” Senaryosu"
Saipem Şirketiyle Rum Mahkemeleri Arasında “yetki” Tartışması!
Saipem Şirketiyle Rum Mahkemeleri Arasında “yetki” Tartışması!
Mavroyannis ve Zakheos’tan Derinya Sınır Kapısında İnceleme...
Mavroyannis ve Zakheos’tan Derinya Sınır Kapısında İnceleme...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim