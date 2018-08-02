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Türkiye’nin bir avrupa ülkesindeki mülklerine el konulması isteniyor

Türkiye’nin bir avrupa ülkesindeki mülklerine el konulması isteniyor

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:54
Türkiye’nin bir avrupa ülkesindeki mülklerine el konulması isteniyor

2009 yılında Türkiye’ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) davayı kazanmasının ardından henüz tazminatını alamayan Andreas Orfanidis’in, Türkiye’nin mülklerine el konulmasını istediği bildirildi. 

Alithia gazetesi Orfanidis’in mülküne erişim hakkının ihlal edildiğine dair Türkiye’ye karşı AİHM’de açtığı davayı 2009 yılında kazanarak tazminat alma hakkı elde ettiğini belirtti. 

Tazminatını henüz alamayan Orfanidis’in Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bir mektup gönderdiğini kaydeden gazete, Orfanidis’in bu mektupla, Türkiye, 18-20 tarihlerindeki komite toplantısıns kadar tazminatı faiziyle ödemezse, güçlü ve ektili önlemler alınmasını istediğini aktardı. 

Habere göre Orfanidis, Bakanlar Komitesi’nin, AİHM kararlarının uygulanmasının denetlenmesi yetkisi çerçevesinde, tazminat ve faizin ödenmesi için, davalı Hükümetin bir Avrupa ülkesindeki (örneğin gerek AİHM, gerekse Avrupa Konseyinin merkezlerinin yer aldığı Fransa’da) mülküne el konulmasına yönelik tüm uygun önlemlerin alınması önerisinde bulundu. 

Mahkeme kararının yerine getirilmesi, ayrıca evinin ve mülkünün iade edilmesi de dahil bireysel önlemlerin alınmasını isteyen Orfanidis, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre AİHM kararlarının, Bakanlar Komitesi gözetiminde, Taşınmaz Mal Komisyonu gibi bir kurum ya da tarafın müdahalesi olmadan davalı Hükümet tarafından koşulsuz yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Orfanidis, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamada başarısız olmasından dolayı, 2009-2018 dönemleri için tazminat olarak yıllık bir miktarın ödenmesini de istedi. 

Fileleftheros gazetesi haberi “Türkiye Sanık Sandalyesinde… Kıbrıslı Türk Devletinin Avrupa’daki Mal Varlıklarına El Konulmasını İstiyor” başlıklarıyla aktardı.

Gazete haberinde Orfanidis’in geçen Mayıs ayında da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne tazminatının ödenmesi ve mülkünün iade edilmesini talep ettiği bir mektup gönderdiğini anımsattı. 

Politis gazetesi ise haberinde “Orfanidis Türkiye’nin Ödememesi Durumunda El Koyma İstiyor… Türkiye’nin Ödemesi Gereken Tazminatı, AB Ülkesindeki Mülküne El Konulması Yoluyla İstiyor” başlıklarını kullandı. 

 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 11:24
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