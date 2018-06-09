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Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısından Ayrılması...

Rum basını, Türkiye’nin, Kıbrıs’taki mülkiyet konularına ilişkin dosyanın kapanmasını sağlamak çabası çerçevesinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından ayrıldığını ileri sürdü.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısından Ayrılması...

Rum basını, Türkiye’nin, Kıbrıs’taki mülkiyet konularına ilişkin dosyanın kapanmasını sağlamak çabası çerçevesinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından ayrıldığını ileri sürdü.

09 Haziran 2018 Cumartesi 10:01
Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısından Ayrılması...

 Rum basını, Türkiye’nin, Kıbrıs’taki mülkiyet konularına ilişkin dosyanın kapanmasını sağlamak çabası çerçevesinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından ayrıldığını ileri sürdü.
Rum gazeteleri ilgili habere geniş şekilde yer verdi.
Fileleftheros gazetesi; “Türkiye’nin Ayrılması Göstermelik” başlıklı haberinde, Strazburg’ta gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ndeki Türk temsilcinin, talebinin yerine getirilmediğini protesto etmek amacıyla toplantıdan ayrılacağını dile getirdiğini belirten gazete, Türkiye’nin ayrılmadan önce sözlü bir açıklamada bulunduğunu ve toplantının sonucuna ilişkin görüş ayrılığını dile getirdiğini yazdı.
Habere göre Türk heyet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi konusunda Bakanlar Komitesi ile işbirliği yapmayacağını dile getirdi.
Gazete, Türk heyetinin bu açıklamasının, pratikte, ileriki dönemde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önüne yine mülkiyet konularının getirileceğini, konunun özellikle Eylül ayında netleşeceğini yazdı.
Gazete haberinde ayrıca, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayanarak, söz konusu haberin Türk kanalı NTV’de yayınlanan şekline de yer verirken, NTV’deki haberde, “Türkiye’nin, 20 yıldan beridir mülkiyete ilişkin Kıbrıs dosyasının kapanmamasını protesto ederek toplantıdan ayrıldığından” söz edildiğini de belirtti.
Gazete, Türkiye’nin çabalarına karşın Daimi Temsilciler Komitesi’nin, gelecek Eylül ayında yapılacak toplantıda mülklerle ilgili “Ksenidi-Aresti” davalarının incelenmesine devam edilmesine karar verdiğini yazdı.
Haberi “Mülkiyet İlişkin Türkiye Tepkisi” başlığıyla veren Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin, geçtiğimiz Perşembe günü Strazburg’ta gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından Türk heyetinin ayrılmasının gerçek etkisi konusunda beklemede olduğunu yazdı.
Gazete, Rum Habere Ajansı’na dayanarak, Türkiye’nin, AİHM’in, “Ksenidi-Aresti” ve “4’üncü hükümetler arası başvuru” davalarına ilişkin kararlarının denetimine ilişkin görüşme çerçevesinde mülkiyet boyutunu protesto ederek, toplantının sonunda ayrıldığını belirtti.
“KOMİSYON SAĞLAM”

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Politis gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıslı Rumların davalarının incelenmesinin (Türkiye’nin bu davalara ilişkin AİHM kararlarını uygulayıp uygulamadığı) kapanmaması talebini dinlediğini belirterek, konunun ele alınmasını gelecek Eylül ayına havale ettiğini, bununla birlikte Bakanlar Komitesi’nin bu davalar için KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun tek yolu teşkil edebileceği konusunda da ikna olduğunun görüldüğünü yazdı.
Habere göre Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin, verilen tazminat kararlarını ödediği andan itibaren bunların, daha ileri ve kesin bir çözüm için Taşınmaz Mal Komisyonu’na atfedilmesi gerektiğinden söz eden genel sekreterliğin notlarını basına verdi.
Gazete bir başka deyişle, Bakanlar Komitesi Sekreterliği’nin, Türk tarafının, Kıbrıslı Rum başvuru sahiplerine taşınmaz malının iadesinin verilmesi veya verilmemesinin mümkün olması durumunda, buna, Komisyon’un belirlediği kriterler temelinde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kendisinin karar vereceği şeklindeki düşüncesini kabul ettiğini yazdı.
Genel Sekreterliğin bu notunun (Bakanlar Komitesi’nin kararını teşkil etmeyen Strazburg’ta hakim olan yaklaşımın güçlü göstergesidir) Mihailidu ve Timviu, Aleksandru davalarına ilişkin AİHM kararının uygulanmasının izlenmesinin, dostane anlaşma sağlandığı veya tazminatın ödendiği anda kapanabileceğinin vurgulandığını yazan gazete, aynı notta ayrıca Titian Loizdu davasının takibinin de, tazminatlarının ödendiği andan itibaren Bakanlar Komitesi önünde kapanmasının mümkün olacağından bahsettiğini belirtti.
Gazete, Bakanlar Komitesi’nin Loizidu’nun taleplerinin mutlak çözümü için de Loizidu’nun kendisini Taşınmaz Mal Komisyonu’na havale ettiğini yazdı.
KAYIPLAR KONUSU
Fileleftheros gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından Türkiye’nin ayrılması haberi çerçevesinde Bakanlar Komitesi’’nin, AİHM’nin kararlarının yerine getirilmesinin denetlenmesine ilişkin kararda, Türk makamlarının, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin somut sonuçlar elde etmeye devam etmesi için komiteye gerekli yardımın sağlanması amacıyla proaktif yaklaşımını korumasının ivedi olduğundan bahsettiğini de yazdı.
Bu nedenden dolayı Türk makamlarının, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki olası tüm askeri bölgelere sorunsuz şekilde ulaşmasını ve ilgili arşivlerdeki bilgileri gönüllü olarak sağlamaya çağrıldığını yazan gazete, Bakanlar Komitesi’nin ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2018 yılı içerisinde 8 ek askeri bölgede kazıların ileriye götürüleceği ve ayrıca kayıpların belirlenmesi için Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından talep edilen bilgilere ilişkin arşivlerin araştırılması amacıyla Türk tarafınca oluşturulan “arşiv komitesinin” sürmekte olan çalışmalarına ilişkin bilgileri de vurguladığını belirtti.
Habere göre Bakanlar Komitesi, KKTC polisinin kayıplar birimi oluşturmasından söz ederken, kayıp olan Andreas Varnavas ile ilgili (hangi koşullar altında hayatını kaybettiği) dosyayı kapatmaya yaklaştığını da savundu.
 

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Son Güncelleme: 09.06.2018 13:08
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