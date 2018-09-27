Türkiye’den Rus Navtex’ine Yanıt

Türkiye’nin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Baf’ın batısında ve Güney Kıbrıs’ın kara suları sınırına kadar olan bölgede tatbikat gerçekleştirmesi için Navtex yayımladığı ileri sürüldü.



Fileleftheros gazetesi “Rus Navtex’lere Türk Tepkisi” başlıklı haberinde, Türkiye’nin, Baf’ın batısında ve Güney Kıbrıs’ın kara suları sınırına kadar olan bölgede tatbikat yapılması için yayımladığı Navtex’in, Rum Yönetimi’nin Rusya adına Kıbrıs çevresinde gerçekleştireceği tatbikatlar için yayımladığı 7 Navtex’e “yanıt” teşkil ettiğini ileri sürdü.



Rus tatbikatlarının dün sona erdiğini, Türk Navtex’in ise bugün için olduğunu yazan gazete, Rus tatbikatlarına atıfta bulunarak, bunun, Rusya tarafından, Rum Yönetimi’nin sorumluluğu altında bulunan bölgenin ve yasallığının tanınmasına yönelik, ciddi bir faaliyet olduğunu savundu.



Türkiye’nin, Güney Kıbrıs ve Rusya’nın bu faaliyetlerine karşı çıkmak adına, Rus tatbikatlarının sürdüğü tüm hafta boyunca çaba sarf ettiğini savunan gazete, bunun mümkün olmamasının ve Rus tatbikatlarının sona ermesinden hemen sonra Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın “sorumluluğu altındaki bölge içerisindeki” tatbikatlarına ilişkin kendi Navtex’ini yayımladığını yazdı.



Türk Navtex’ine kendi yanıtını veren Rum Yönetimi’nin ise, bölgedeki Türk tatbikatının, bölgeden sorumlu Rum Yönetimi ile sağlanan koordinasyonla yayımlanmadığı konusunda denizcilere bilgi verdiğini yazan gazete, Türkiye’nin de buna karşı yanıt vererek, yetkili bir birim tarafından yayımlanmamasına bağlı olarak Rum Navtex’ini ciddiye almamaları konusunda denizcilere çağrıda bulunduğunu belirtti.