Türkiye’nin Yayımladığı Navtex Ve Notam’lar Rum Basınında

Türkiye’nin son günlerde tatbikatlar yapmak üzere deniz ve hava bölgelerini bağladığına dair yayımladığı NAVTEX ve NOTAM’lar Rum basınında yankı buldu.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Türkiye’nin son günlerde tatbikatlar yapmak üzere deniz ve hava bölgelerini bağladığına dair yayımladığı NAVTEX ve NOTAM’lar Rum basınında yankı buldu.

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa FIR Hattını Bağlamalarla ‘Bombalıyor’ ” başlığıyla verdiği haberinde, “NOTAM bombardımandan” söz ederek, Türkiye’nin askeri tatbikatlar yapmak üzere özümüzdeki süre içerisinde farkı günlerde “Lefkoşa FIR Hattını”, Kıbrıs’ın kuzey ve kuzeybatısını bağladığına dair arka arkaya dört uyarı yayımladığını yazdı.

Yayımlanan NOTAM’lardan biriyle Lefkoşa FIR hattındaki hava trafiğinin önemli derecede etkileneceğinden söz eden gazete, Türkiye’nin bir NAVTEX yayımlayarak Meis Adası (Kastellorizo) bölgesinde denizde tatbikat yapacağını duyurduğunu yazdı.

Alithia gazetesi ise haberi “Yeni Türk Kışkırtması… MEB’den Sonra FIR’ı da Bağlıyorlar” başlıklarıyla verdi.

(HC/ŞEB)