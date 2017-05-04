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Bir Garip “Kaza”!

Güney Kıbrıs:
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04 Mayıs 2017 Perşembe 09:01

Türkiye’nin Tepkilerine Yanıt

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde araştırmalara gösterdiği tepkiye Rum yetkililer yanıt verdi.

Türkiye'nin Tepkilerine Yanıt
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde araştırmalara gösterdiği tepkiye Rum yetkililer yanıt verdi.

Simerini gazetesi Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nun Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki araştırmalarıyla ilgili BM’ye gönderdiği 12 Nisan 2017 tarihli mektubu yorumlayan Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu, “Sabit Türk tezlerinin tekrarı” ifadesini kullandı.

Habere göre Korniliu, Güney Kıbrıs’ın, 6’ıncı parselin bir kısmının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığına girdiğine dair iddiaları reddettiğini belirterek, tepkilerinin süreceğini ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Ankara’nın istediği gibi tehditlerle “iletişim oyunu” oynamak istemediğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın uluslararası örgüt içerisinde faaliyetlerinin ötesinde, enerji planlamalarında bir değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığına netlik kazandırdığını belirten Hristodulidis, “Türk kışkırtmalarına yanıtın, alınan kararların hayata geçirilmesiyle verileceğini” ileri sürdü.

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Ramform Hyperion adlı son model sismik araştırma gemisinin, dünden itibaren Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde çalışmaya başladığını yazdı.

Pazar günü Limasol Limanı’na ulaşan geminin sabah saatlerinde denize açılarak 10’uncu parselin kuzey sınırına ve 6’ıncı parselin güneyine yöneldiğini kaydeden gazete, gemiye EDT Niovi adlı özel yardımcı geminin eşlik ettiğini belirtti.

Habere göre üç boyutlu sismik araştırmaların tamamlanmasıyla, denizaltı dağı Eratosthenes civarındaki bölgeyle ilgili önemli veriler elde edilecek.

(HC/HÖ)

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