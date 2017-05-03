Türkiye’nin İlerleme Raporu…

Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile ilgili yıllık ilerleme raporu taslağından bu yıl çıkartılan “Maraş’ın BM’ye verilmesi ve Türk askerinin Kıbrıs’tan ayrılması” şeklindeki klasik telkinlerinin yeniden eklenmesi için “savaş verilmekte olduğu” belirtildi.

“MARAŞ VE TÜRK ASKERİ KLASİK TELKİNLERİNİN RAPORA EKLENMESİ İÇİN BRÜKSEL’DE SAVAŞ”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile ilgili yıllık ilerleme raporu taslağından bu yıl çıkartılan “Maraş’ın BM’ye verilmesi ve Türk askerinin Kıbrıs’tan ayrılması” şeklindeki klasik telkinlerinin yeniden eklenmesi için “savaş verilmekte olduğu” belirtildi.

Fileleftheros Brüksel çıkışlı haberinde, Raportör Kati Piri’nin, sunduğu rapor taslağında “Maraş ve Türk askeri unsurlarını unuttuğunu” savunan gazete, bu durumun da “AP gölge raportörü” olarak nitelediği Halk Parti’li Renate Somer’i, taslağın AP Dışişleri Komitesi’nde ilk okunması sırasında “boşluklar”dan söz ederek taslakta “iyileştirmeler yapılması gereğine” işaret ettiğini yazdı.

Habere göre AB’deki Rum vekiller DİKO’lu Kostas Mavridis, EDEK’li Dimitris Papadakis, AKEL’li Takis Haciyeorgiu’nun değişiklik önerisi sunacaklarını söylerken Keti Piri, Kıbrıs meselesinde kendisinin de değişiklikler sunacağını açıkladı ancak sunacağı değişiklikler arasında Maraş ve Türk askerinin de olup olmayacağına açıklık getirmedi.

Gazete, Türkiye raporu taslağında “Türkiye’nin, Rum yönetimine hava ve deniz limanlarında uyguladığı ambargoyu kaldırarak Protokolü uygulama, Rum yönetimiyle ilişkilerini normalleştirme zorunluluklarının” da yer almadığını haberine ekledi.

(ŞA/GÜL)

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