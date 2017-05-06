Türkiye’nin Bölgenin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin Haritasını Değiştirmeye Çalıştığı İddiası

Lefkoşa, 6 Mayıs 17 : Ankara’nın amacının, yayımladığı NOTAM ve NAVTEX aracılığıyla, bölgenin “Münhasır Ekonomik Bölge” haritasını değiştirmek olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Ateşle Haritayı Çiziyor” başlıklı haberinde, Ankara’nın, son günlerde yayımladığı NOTAM ve NAVTEX aracılığıyla, bölgenin “Münhasır Ekonomik Bölge” haritasının, zoraki değiştirilmesini empoze etmeyi amaçladığını ileri sürdü.

Gazete Ankara’nın amacının, askeri tatbikatlar aracılığıyla, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın belirlediği “Münhasır Ekonomik Bölgelere” itiraz ettiğini yazdı.

Ankara’nın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Bölgesi’”nin ardından, yeni tatbikatlar gerçekleştirmek için Meis Adası bölgesine yöneldiğini yazan gazete bölgede yapılmakta olan iki tatbikatın, özlü olarak askeri öneminin bulunmadığını da savundu.

Türk Hükümeti’nin en üst hedefinin ise, bu provokasyonlar aracılığıyla, Güney Kıbrıs ile Atina’nın tepkisine yol açmak ve bu yolla, Doğu Akdeniz’de “gri bölgelerin” bulunduğu şeklindeki konuyu açmak olduğunu iddia eden gazete Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, “Türkiye’nin oyununu oynamaktan kaçındığını”, yapılan genel içerikli açıklamalarının dışında, her iki hükümetin de tonları açık tuttuğunu belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi, Anadolu Ajansı’nın, Türk Enerji Bakanlığı kaynaklarına atıfta bulunduğu haberini kaynak göstererek Barbaros gemisinin, Rum Yönetimi’nin kara sularını ihlal ettiği şeklindeki telsiz uyarısına mehter marşlı yanıt verdiğini yazdı.

(FK/HÖ)