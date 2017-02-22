Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kktc Temasları Rum Basınında…

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün KKTC’de gerçekleştirdiği temaslar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla düzenledikleri ortak basın toplantısında yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Lefkoşa, 22 Şubat 17 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün KKTC’de gerçekleştirdiği temaslar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla düzenledikleri ortak basın toplantısında yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi “Çavuşoğlu’nun Mührüyle Kopma Noktasında… Mustafa Akıncı Tonları Yükseltti ve Perşembe Günü Gitmiyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Çavuşoğlu’nun KKTC temaslarının ürünü olarak, “yüksek sesler, agresif bir tarz, aynı zamanda koşullar dikte edilmesini seferber ettiklerini” öne sürdü.

Gazete Çavuşoğlu’nun, “Türkiye hükümetinin Kıbrıs sorununun olası bir çözümünde Türk garantilerinin muhafaza edilmesine dair tezlerini desteklemek için, Rum meclisinin Enosis plebisitiyle ilgili kararı meselesinin, kasıtlı olduğuna işaret ettiğini” de iddia etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise Rum meclisinin kararının resmi olarak değişmesini istemeyi sürdürdüğünü yazan gazete, bununla birlikte Akıncı’nın, DİSİ partisi tarafından yapılan öneriyle birlikte, “bir çıkış yolu penceresi ise bıraktığını” ileri sürdü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten dönüşümlü başkanlığı kabul etmesini ve bu hususta Kıbrıslı Rumları bilgilendirmesini istediğini yazan gazete, Akıncı’nın, garantilerin sürmesine dair Türk tezini desteklediğini de kaydetti.

Bu arada gazete, bütün bilgilerin, dün geceye kadar ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinden sonra da, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yarın yapılacak liderler görüşmesine gitmeme konusunda kararlı olduğunu gösterdiğini ekledi.

Haberinde ayrıca “Meclisin Kararının Değişmesini, Şimdiden Dönüşümlü Başkanlığı ve Enosis… Yüzünden Türk Garantilerini İstiyorlar” başlıklarını da kullanan gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Çavuşoğlu’nun ortak basın toplantısından bir fotoğraf karesine de yer vererek, altına “Çavuşoğlu’nun Akıncı’yı hayranlıkla izlediği görülüyor. Belli ki Kıbrıs Türk liderin açıklamaları Çavuşoğlu’nu tam anlamıyla memnun etti” notunu düştü.

Gazete iç sayfalardan yer verdiği haberinde ise “Akıncı Saldırmakta Israr Ediyor- Liderlerin Perşembe Günkü Görüşmesinin Yapılıp Yapılmayacağı Havada- Akıncı ile Çavuşoğlu Dün Yaptıkları Açıklamalarla Enosis Plebisitiyle İlgili Tepkilerini Muhafaza Ettiler- Kıbrıs Türk Lider DİSİ’nin Girişiminin Düzeltmeye Yönelik Adım Olduğu İmasında Bulundu- Çavuşoğlu Enosis’i Tam Anlamıyla Kullandı” başlıklarını attı.

Fileleftheros gazetesi ise “Çıkmaz/Çözümsüzlük İçin Kapı Açıldı- Türk Tarafı Şartlar Ortaya Koyuyor ve Akdeniz’de Seyreden Gemilerle Uyarıyor” başlıklarıyla manşete çıkardığı haberinde, “Türk tarafının ipi gerdiğini ve Rum tarafını yola getirmek için artık tehditler de seferber ettiğini” iddia etti.

“Türk tarafının Kıbrıs sorununda bir çıkmazla flört ettiğinin açık ve net olduğu” iddiasında da bulunan gazete, KKTC’deki siyasi liderlikle bir araya gelen Çavoşoğlu’nun huzurunda “Kıbrıs sorunundaki manzaranın, pek tabii ki Türklerin şartlarıyla aydınlatılmaya çalışıldığını” iddialarına ekledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından sürdürülen doğal gaz araştırmalarıyla ilgili bir tehdit mesajı gönderdiğini de ileri süren gazete, Çavoşoğlu’nun “Türk savaş gemilerinin Akdeniz’de seyir halinde olduklarına işaret ederek, sabırlarının artık tükendiği konusunda uyarıda bulunmakta acele ettiğini” de savundu.

Gazete haberine iç sayfalardan ise “Oyunu Bitirmek İstiyorlar- Akdeniz’de Seyreden Türk Gemileri ve İlhak Tehditleri- Akıncı’nın Diyaloğa Dönmesi İçin Kıbrıs Rum Kesimini Aşağılamak İstiyorlar” başlıklarıyla yer verdi ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, gönderdikleri mesajın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis aleyhinde şartlar, tehditler, uyarılar ve kişisel saldırılar içerdiğini iddialarına ekledi.

Alithia gazetesi ise habere “Akıncı-Çavuşoğlu… Düzeltmede Israr Ediyorlar- Türk ve Kıbrıs Türk Tarafının Müzakerelerde Yapıcı Bir Tutuma Sahip Olmayı Sürdürdüğünü İddia Ediyorlar” başlıklarıyla yer verdi.

Simerini ise habere “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Müzakereler Çöküşe Gidiyor- Garantilerde Israr Edilmesi Çözüm Sürecine Mezar Taşı Koyuyor- Türkiye Dışişleri Bakanı’ndan İşgal Bölgelerine Yasadışı Ziyaret” başlıklarıyla manşetten yer verdi ve Akıncı ile Çavuşoğlu’nun ortak basın toplantısındaki sözlerini aktardı.

Gazete habere iç sayfadan ise “Israrlar Görüşmelerin Başarısızlıkla Sonuçlanmasına Yol Açıyor- Türkler Kıbrıs MEB’indeki Enerji Programıyla Alakalı Olarak Kızgın- Garantilerde Israr- Akıncı’nın Şantajları” başlıklarıyla yer verdi ve “Çavuşoğlu’nun dün KKTC’ye yasadışı bir ziyaret gerçekleştirerek, Enosis hayalcilerine, Türkiye’nin adadaki kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceği mesajını gönderdiğini” ileri sürdü.

Haravgi ise habere “Türkler Meclisin Kararının Düzeltilmesini İstiyor- Türkiye: Özgürlük, Güvenlik ve Siyasi Eşitlik Çözümün Önkoşulları- Enosis Bahanesiyle Garantilerde Israr” başlıklarıyla yer verdi.

(İY/GÜL)