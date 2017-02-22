FLAŞ HABER

3 Kişi Tutuklandı

Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Şubat 2017 Çarşamba 08:58

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kktc Temasları Rum Basınında…

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün KKTC’de gerçekleştirdiği temaslar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla düzenledikleri ortak basın toplantısında yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kktc Temasları Rum Basınında…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 22 Şubat 17 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün KKTC’de gerçekleştirdiği temaslar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla düzenledikleri ortak basın toplantısında yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi “Çavuşoğlu’nun Mührüyle Kopma Noktasında… Mustafa Akıncı Tonları Yükseltti ve Perşembe Günü Gitmiyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Çavuşoğlu’nun KKTC temaslarının ürünü olarak, “yüksek sesler, agresif bir tarz, aynı zamanda koşullar dikte edilmesini seferber ettiklerini” öne sürdü.

Gazete Çavuşoğlu’nun, “Türkiye hükümetinin Kıbrıs sorununun olası bir çözümünde Türk garantilerinin muhafaza edilmesine dair tezlerini desteklemek için, Rum meclisinin Enosis plebisitiyle ilgili kararı meselesinin, kasıtlı olduğuna işaret ettiğini” de iddia etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise Rum meclisinin kararının resmi olarak değişmesini istemeyi sürdürdüğünü yazan gazete, bununla birlikte Akıncı’nın, DİSİ partisi tarafından yapılan öneriyle birlikte, “bir çıkış yolu penceresi ise bıraktığını” ileri sürdü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten dönüşümlü başkanlığı kabul etmesini ve bu hususta Kıbrıslı Rumları bilgilendirmesini istediğini yazan gazete, Akıncı’nın, garantilerin sürmesine dair Türk tezini desteklediğini de kaydetti.

Bu arada gazete, bütün bilgilerin, dün geceye kadar ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinden sonra da, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yarın yapılacak liderler görüşmesine gitmeme konusunda kararlı olduğunu gösterdiğini ekledi.

Haberinde ayrıca “Meclisin Kararının Değişmesini, Şimdiden Dönüşümlü Başkanlığı ve Enosis… Yüzünden Türk Garantilerini İstiyorlar” başlıklarını da kullanan gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Çavuşoğlu’nun ortak basın toplantısından bir fotoğraf karesine de yer vererek, altına “Çavuşoğlu’nun Akıncı’yı hayranlıkla izlediği görülüyor. Belli ki Kıbrıs Türk liderin açıklamaları Çavuşoğlu’nu tam anlamıyla memnun etti” notunu düştü.

Gazete iç sayfalardan yer verdiği haberinde ise “Akıncı Saldırmakta Israr Ediyor- Liderlerin Perşembe Günkü Görüşmesinin Yapılıp Yapılmayacağı Havada- Akıncı ile Çavuşoğlu Dün Yaptıkları Açıklamalarla Enosis Plebisitiyle İlgili Tepkilerini Muhafaza Ettiler- Kıbrıs Türk Lider DİSİ’nin Girişiminin Düzeltmeye Yönelik Adım Olduğu İmasında Bulundu- Çavuşoğlu Enosis’i Tam Anlamıyla Kullandı” başlıklarını attı.

Fileleftheros gazetesi ise “Çıkmaz/Çözümsüzlük İçin Kapı Açıldı- Türk Tarafı Şartlar Ortaya Koyuyor ve Akdeniz’de Seyreden Gemilerle Uyarıyor” başlıklarıyla manşete çıkardığı haberinde, “Türk tarafının ipi gerdiğini ve Rum tarafını yola getirmek için artık tehditler de seferber ettiğini” iddia etti.

“Türk tarafının Kıbrıs sorununda bir çıkmazla flört ettiğinin açık ve net olduğu” iddiasında da bulunan gazete, KKTC’deki siyasi liderlikle bir araya gelen Çavoşoğlu’nun huzurunda “Kıbrıs sorunundaki manzaranın, pek tabii ki Türklerin şartlarıyla aydınlatılmaya çalışıldığını” iddialarına ekledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından sürdürülen doğal gaz araştırmalarıyla ilgili bir tehdit mesajı gönderdiğini de ileri süren gazete, Çavoşoğlu’nun “Türk savaş gemilerinin Akdeniz’de seyir halinde olduklarına işaret ederek, sabırlarının artık tükendiği konusunda uyarıda bulunmakta acele ettiğini” de savundu.

Gazete haberine iç sayfalardan ise “Oyunu Bitirmek İstiyorlar- Akdeniz’de Seyreden Türk Gemileri ve İlhak Tehditleri- Akıncı’nın Diyaloğa Dönmesi İçin Kıbrıs Rum Kesimini Aşağılamak İstiyorlar” başlıklarıyla yer verdi ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, gönderdikleri mesajın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis aleyhinde şartlar, tehditler, uyarılar ve kişisel saldırılar içerdiğini iddialarına ekledi.

Alithia gazetesi ise habere “Akıncı-Çavuşoğlu… Düzeltmede Israr Ediyorlar- Türk ve Kıbrıs Türk Tarafının Müzakerelerde Yapıcı Bir Tutuma Sahip Olmayı Sürdürdüğünü İddia Ediyorlar” başlıklarıyla yer verdi.

Simerini ise habere “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Müzakereler Çöküşe Gidiyor- Garantilerde Israr Edilmesi Çözüm Sürecine Mezar Taşı Koyuyor- Türkiye Dışişleri Bakanı’ndan İşgal Bölgelerine Yasadışı Ziyaret” başlıklarıyla manşetten yer verdi ve Akıncı ile Çavuşoğlu’nun ortak basın toplantısındaki sözlerini aktardı.

Gazete habere iç sayfadan ise “Israrlar Görüşmelerin Başarısızlıkla Sonuçlanmasına Yol Açıyor- Türkler Kıbrıs MEB’indeki Enerji Programıyla Alakalı Olarak Kızgın- Garantilerde Israr- Akıncı’nın Şantajları” başlıklarıyla yer verdi ve “Çavuşoğlu’nun dün KKTC’ye yasadışı bir ziyaret gerçekleştirerek, Enosis hayalcilerine, Türkiye’nin adadaki kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceği mesajını gönderdiğini” ileri sürdü.

Haravgi ise habere “Türkler Meclisin Kararının Düzeltilmesini İstiyor- Türkiye: Özgürlük, Güvenlik ve Siyasi Eşitlik Çözümün Önkoşulları- Enosis Bahanesiyle Garantilerde Israr” başlıklarıyla yer verdi.

(İY/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “meclisin Kararı Çok Talihsiz Ve Popülist” Anastasiadis: “meclisin Kararı Çok Talihsiz Ve...
Müzakereler Çerçevesinde Yarın İçin Planlanan Görüşme Belirsiz Müzakereler Çerçevesinde Yarın İçin Planlanan...
Disi Kıbrıs Türk Ve Rum Ticaret Odaları Yetkilileriyle Görüştü Disi Kıbrıs Türk Ve Rum Ticaret Odaları Yetkilileriyle...
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Plebisit Kararının İptal Edilmesini İstiyor İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Plebisit Kararının...
Küba’nın Çözüm Konusunda Pozisyonunda Değişiklik Yok Küba’nın Çözüm Konusunda Pozisyonunda Değişiklik...
Rum Tarafında İç Cephedeki Çatışma Sürüyor Rum Tarafında İç Cephedeki Çatışma Sürüyor
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Anastasiadis: “meclisin Kararı Çok Talihsiz...
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Meclisi’nin 1950 Plebisiti’nin anılması yönündeki kararının...

Haberi Oku