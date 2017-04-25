Güney Kıbrıs:
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25 Nisan 2017 Salı 08:46

Türkiye’den İki Yeni Navtex İddiası

Türkiye’nin 24 Nisan 2017 tarihinde iki yeni “Navtex” yayınlayarak, gerçek mermilerin kullanılacağı tatbikatlara ilişkin Akdeniz’de bazı bölgeleri bağladığı iddia edildi.

Türkiye'den İki Yeni Navtex İddiası
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Lefkoşa, 25 Nisan 17: Türkiye’nin 24 Nisan 2017 tarihinde iki yeni “Navtex” yayınlayarak, gerçek mermilerin kullanılacağı tatbikatlara ilişkin Akdeniz’de bazı bölgeleri bağladığı iddia edildi.

Simerini gazetesi, Türkiye’nin dün yayınladığı “416/17 ve 417/17” numaralı iki yeni “Navtex’le” 28 Nisan Cuma günü gerçek silahlarla tatbikat gerçekleştireceğini duyurduğunu iddia etti.

Haberde, söz konusu “Navtex’lere” göre Türkiye’nin sabah 04:00-07:00 ve 08:00-20:00 saatleri arasında Baf açıklarından Limasol açıklarına kadar geniş bir bölgeyi bağladığı iddia edildi.

Gazete, Türkiye tarafından bağlanan bölgenin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde yer alan ve Türkiye tarafından birkaç gün önce yeniden bağlanan 1,5,6,7,8,10 ve 11’inci parsellerini içerdiğini öne sürdü.

(SB/FEZ)

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