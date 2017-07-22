Güney Kıbrıs:
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22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:22

Türkiye Ab’ye Şikayet Edildi

DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun Türkiye’yi Avrupa Komisyonu’nun yetkili organlarına şikayet ettiği bildirildi.

Türkiye Ab'ye Şikayet Edildi
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Lefkoşa, 22 Temmuz 17 : DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun Türkiye’yi Avrupa Komisyonu’nun yetkili organlarına şikayet ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre Hristoforu gönderdiği mektupta, ileri sürdüğü Türk kışkırtmacılığıyla ilgili önlem alınması gerektiğini savundu.

“Türkiye’nin komşu ülkeleri korkutarak bölgede korsan gibi hareket etmeyi devam ettiremeyeceğini” ileri süren Hristoforu, bu nedenle AB’nin önlem alması gerektiğini iddia etti.  Hristoforu şu iddialar ve soruları da sıraladı:

“Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki Türk kışkırtmalarına ne şekilde tepki göstermeye niyetiniz var?

Türkiye AB üye ülkesidir. Kıbrıs’ın egemenlik haklarını cüretkar bir şekilde ihlal ederken, AB’nin, daha küçük öneme sahip diğer durumlarda yaptığı gibi katı yaptırımlarla tepki göstermesi gerekmez mi?”

MAVRİDİS’TEN “TEHLİKE” İDDİASI

Gazeteye göre DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Kostas Mavridis ise bir açıklamasında, ileri sürülen “Türk ihlalleri” ve Ercan Havalimanı’ndan kaynaklandığını iddia ettiği Doğu Akdeniz’deki deniz ve havadaki “ciddi tehlikelere” işaret etti.

(HC/HA)

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