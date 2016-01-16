Türkiye Ziyareti Öncesinde Kiprianu’ya Brifing

“KİPRİANU, TÜRKİYE’YE ANASTASİADİS’TEN MESAJ DEĞİL, RUM ULUSAL KONSEYİ’NİN EZELİ TEZLERİNİ AKTARACAK”

ANASTASİADİS MÜLKİYETLE İLGİLİ SON GELİŞMELERİ TEFERRUATIYLA ANLATTI

KİPRİANU GARANTİLER VE TOPRAK KONUSUNDA TÜRKİYE’NİN NABZINI YOKLAYACAK

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak 23 Ocak’ta İstanbul’a gidecek olan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun bavulunda, Anastasiadis’ten özel mesaj değil, Rum Ulusal Konseyi’nin “ezeli tezleri” olacağı bildirildi.

Fileleftheros’un “AKEL Genel Sekreteri Toprak ve Garantilere Ağırlık Veriyor… Türk Dışişleri Bakanı İle Görüşmesi Öncesinde Başkan Tarafından Teferruatlı Bilgilendirildi” başlıklı haberine göre Kiprianu, Türkiye’nin niyetini anlamak için Çavuşoğlu ile temaslarında, “garantiler ve toprak” konularına ağırlık verecek.

Anastasiadis, Rum müzakere heyeti üyesi AKEL’li uluslar arası ilişkiler uzmanı Tumazos Çelebis’le birlikte Başkanlık Sarayı’na giden Kiprianu’ya müzakereler çerçevesindeki son görüşmeleriyle ilgili teferruatlı bilgi verdi. Bilgilendirmede daha çok mülkiyetteki son gelişmeler üzerinde duruldu.

Kiprianu’nun İstanbul’a gitmeden önce uğrayacağı Atina’da, Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile garantiler konusunu görüşecek olmasının Rum tarafının garantilere konusuna verdiği önemin göstergesi addediliyor. Kiprianu’nun Kocas’la görüşmesi, Türkiye seyahatinden birkaç gün önce, gelecek perşembe günü gerçekleşecek.

Andros Kiprianu Rum Başkanlık Sarayı’ndan çıkışında gazetecilere “İstanbul’da Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz sırasında yapacağımız icraatlar konusunda Başkan Anastasiadis’le görüşmeyi gerekli bulduk ve Türk Dışişleri Bakanı’na, Ulusal Konsey’in ezeli tezlerini aktaracağımız teyidinde bulunduk” dedi.

AKEL heyetinin İstanbul’da Kıbrıs sorunundaki havada kalan bütün konuları ve “Türk muhatabının niyetine bağlı olacak” konuları görüşmek istediği kaydedilen haberde, Kiprianu’nun, çözümle ilgili iyimser beklentileri dizginlemek maksadıyla özetle şunları söylediği kaydedildi:

“Zorluklar var. Kamuoyu önünde çözümün eşiğinde olduğumuzu söylemenin büyük yanlış olduğunu düşünüyorum. Yakınız, ama çok da uzağız.

Çözülmeyen ve her biri tek başına anlaşma olmamasına sebep olabilecek önemli meseleler var. Dolayısıyla çok uzağız. Yürümemiz gereken zor ve engebeli diye niteleyebileceğim bir yolumuz var, bu yüzden aleni açıklamalar ne kadar kısıtlanırsa o kadar iyi olur inancındayım.”

Politis haberi “Çavuşoğlu Öncesinde Koordinasyon... Andros Çavuşoğlu’yla Görüşme Öncesinde Saray’da… Ulusal Konsey’in Uzlaşılmış Ezeli Tezleri AKEL Genel Sekreteri’nin Türk Dışişleri Bakanı İle Görüşmesi İçin Kılavuz… Garantiler Konusu Da Gündemde” başlık ve spotlarıyla aktardı.

HRİSTODULİDİS: “TÜRKİYE’YE ÇOK NET MESAJLAR VERİLECEK”

Alithia “İstanbul’a Ulak… Andros Kiprianu Tezlerimizi Götürecek” başlıklı haberinde, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in dünkü Anastasiadis-Kiprianu görüşmesi hakkında Başkanlık Sarayı adına yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanlığı’nın, Kiprianu’nun net mesajları iletmek için Çavuşoğlu ile görüşme inisiyatifinden mutluluk duyduğuna işaret eden Sözcü “özellikle Türkiye’ye çok net mesajlar verilmesi için Başkan Anastasiadis müzakere masasında görüşülen ve Türkiye’nin belirleyici rolü olduğunu hepimizin kabul ettiği konularla ilgili çok somut bilgiler verdi” dedi.

Hristodulidis gazetecilerin, kamuoyuna açıklanacak mesaj olup olmadığı sorulduğunda, “açıklanacak bir şey yok. Size söyleyebileceğim, masada görüşülenlerle ilgili çok net mesajlar gönderileceğidir” dedi, detay vermedi.

Habere göre Kiprianu’ya da Çavuşoğlu ile sadece garantiler konusunu mu görüşeceği soruldu. Kipriyanu yanıtında; “Bizim çabamız, havadaki bütün meseleleri görüşmek olacak. Türkiye Dışişleri Bakanı’nın niyeti ne olur bilemem. Göreceğiz. Meselelerin tam olarak hangi noktada olduğunu öğrenmek için Başkan’la mülkiyetteki son gelişmeleri görüştük” ifadesini kullandı.