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Türkiye Ve Güney Kıbrıs, Sesame’de Başkan Yardımcılığı Görevini Birlikte Yürütecek

Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın, Mayıs ayından itibaren “Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi’ne (SESAME) başkan yardımcılığı görevini birlikte yürüteceği belirtildi. 

Türkiye Ve Güney Kıbrıs, Sesame’de Başkan Yardımcılığı Görevini Birlikte Yürütecek

Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın, Mayıs ayından itibaren “Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi’ne (SESAME) başkan yardımcılığı görevini birlikte yürüteceği belirtildi. 

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:12
Türkiye Ve Güney Kıbrıs, Sesame’de Başkan Yardımcılığı Görevini Birlikte Yürütecek

  Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın, Mayıs ayından itibaren “Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi’ne (SESAME) başkan yardımcılığı görevini birlikte yürüteceği belirtildi. 

Haravgi gazetesi, UNESCO himayesinde bulunan SESAME’in, aralarında Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da yer aldığı 8 üyesinin bulunduğunu yazdı. 

SESAME’nin merkezinin Ürdün’de olduğunu da yazan gazete, SESAME’nin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) prototipinde kurulduğunu anımsattı.

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SESAME PANELİ 

Gazete haberinde ayrıca Rum Maliye Bakanlığı’nda bugün SESAME ile ilgili bilgilendirme paneli düzenleneceğini yazdı. 

Habere göre, panel Avrupa Programları Genel Müdürlüğü tarafından organize edildi. 
 


Son Güncelleme: 23.04.2018 12:29
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGüney KıbrısSESAMEBirlikteYürütecek
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