Türkiye Ve Güney Kıbrıs, Sesame’de Başkan Yardımcılığı Görevini Birlikte Yürütecek

Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın, Mayıs ayından itibaren “Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi’ne (SESAME) başkan yardımcılığı görevini birlikte yürüteceği belirtildi.



Haravgi gazetesi, UNESCO himayesinde bulunan SESAME’in, aralarında Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da yer aldığı 8 üyesinin bulunduğunu yazdı.



SESAME’nin merkezinin Ürdün’de olduğunu da yazan gazete, SESAME’nin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) prototipinde kurulduğunu anımsattı.





SESAME PANELİGazete haberinde ayrıca Rum Maliye Bakanlığı’nda bugün SESAME ile ilgili bilgilendirme paneli düzenleneceğini yazdı.Habere göre, panel Avrupa Programları Genel Müdürlüğü tarafından organize edildi.