banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
banner282

“Türkiye Tutumunu Değiştirmezse Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Rumlardan Veto”

Lefkoşa Üniversitesi/IMR tarafından, gerçekleştirilen ankete katılan her 4 kişiden 3’nün, Türkiye’nin tutumunu değiştirmemesi durumunda Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamaması gerektiği yönünde görüş beyan ettiği belirtildi.

“Türkiye Tutumunu Değiştirmezse Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Rumlardan Veto”

Lefkoşa Üniversitesi/IMR tarafından, gerçekleştirilen ankete katılan her 4 kişiden 3’nün, Türkiye’nin tutumunu değiştirmemesi durumunda Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamaması gerektiği yönünde görüş beyan ettiği belirtildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:26
“Türkiye Tutumunu Değiştirmezse Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Rumlardan Veto”


Lefkoşa Üniversitesi/IMR tarafından, gerçekleştirilen ankete katılan her 4 kişiden 3’nün, Türkiye’nin tutumunu değiştirmemesi durumunda Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamaması gerektiği yönünde görüş beyan ettiği belirtildi.
Simerini gazetesi Lefkoşa Üniversitesi/IMR tarafından, temmuz ayı içerisinde, 18 yaş üzeri toplam 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına yer verdi.
Habere göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelişinin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini yaratıp yaratmayacağı şeklindeki soruya yüzde 58’i “evet”, yüzde 31’i “hayır”, yüzde 11’i ise “bilmiyorum/yanıt yok” cevabı verdi.
Türkiye’nin, ordunun ve garantilerin kalması şeklindeki tezlerinde ısrarlı olması durumunda müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini düşünüp düşünmedikleri şeklindeki soruya ise yüzde 76’sı “hayır” (başlamaması gerektiğini), yüzde 21’i “evet” (başlaması gerektiğini), yüzde 3’ü ise “bilmiyorum/yanıt yok” şeklinde yanıt verdi.
Müzakerelerin yeniden başlaması durumunda bunun Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi şeklindeki görüşe yüzde 63’ü “evet, yüzde 32’si “hayır”, yüzde 5’i ise “bilmiyorum/yanıt yok” cevabını verdi.
Müzakerelerin yeniden başlaması durumunda Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetlerini sona erdireceğini düşünüyor musunuz sorusuna yüzde 83’ü “hayır” , yüzde 13’ü “evet”, yüzde 4’ü ise “bilmiyorum/yanıt yok” yanıtını verdi.
Guterres çerçevesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında ortak bir zemin bulunabileceğine inanıyor musunuz? sorusuna yüzde 68’i “hayır”, yüzde 25’i “evet”, yüzde 7’si “bilmiyorum/yanıt yok” şeklinde görüş ortaya koydu.
“ÖNEM TAŞIYAN KELİMELER” SÖZLÜĞÜ
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilere yönelik olarak AGİT’in girişimiyle hazırlanan “Önem Taşıyan Kelimeler” sözlüğünü ise ankete katılanların yüzde 51’i “kabul edilemez”, yüzde 15’i “kötü”, yüzde 13’ü “iyi”, yüzde 1’i “mükemmel” olarak nitelendirirken , yüzde 19’u ise “bilmiyorum/yanıt yok” yanıtını verdi.
Gazeteciler için hazırlanan sözlüğe ilişkin faaliyeti nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna ise yüzde 62’si “yanlış”, yüzde 18’i “doğru” , yüzde 10’u “ne yanlış ne de doğru” şeklinde değerlendirdi, yüzde 10’u ise “bilmiyorum/ yanıt yok” şeklinde cevap verdi.
AGİT’in bu hassas konuya müdahil olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna, yüzde 35’i “olumsuz”, yüzde 25’i “olumlu”, yüzde 24’ü “ne olumlu ne olumsuz”, yüzde 16’sı “bilmiyorum/yanıt yok”, Rum gazetecilerin bu sözlüğü benimseyeceğine inanıyor musunuz sorusu karşısında ise yüzde 50’si “hayır”, yüzde 14’ü “evet”, yüzde 5’i “kısa bir zaman için evet”, yüzde 16’sı “tam değil”, yüzde 15’i ise “bilmiyorum/yanıt yok” yanıtını verdi.
Sözlüğün tarihi gerçekliği çarpıttığı görüşüne yüzde 64’ü “evet”, yüzde 21’i “hayır” , yüzde 15’i “bilmiyorum/yanıt yok” şeklinde yanıt verdiğini yazan gazete sözlüğün, gazeteciler için bir çeşit sansür olup olmadığı sorusuna ise ankete katılanların yüzde 48’i “evet”, yüzde 36’sı “hayır”, yüzde 16’sı ise “bilmiyorum/yanıt yok” cevabını verdiğini belirtti.

 

banner288
Son Güncelleme: 22.07.2018 14:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nestoras Nestoros: “Kayıp Yakınlarına Yanıtlar Vermemiz Gerekir”
Nestoras Nestoros: “Kayıp Yakınlarına Yanıtlar Vermemiz Gerekir”
Rum-Yunan “Savunma Ekseninde Yeni Stratejik Doktrin”
Rum-Yunan “Savunma Ekseninde Yeni Stratejik Doktrin”
Kayıplar Konusu…
Kayıplar Konusu…
Rum Gazeteciler Birliği’ne Sözlüğü Resmi Olarak Reddetmesi Çağrısı!
Rum Gazeteciler Birliği’ne Sözlüğü Resmi Olarak Reddetmesi Çağrısı!
Rum Kooperatif Bankası’nın Satılması Kamu Borcunu Artırdı
Rum Kooperatif Bankası’nın Satılması Kamu Borcunu Artırdı
İngiliz Yüksek Komiseri: “ilk Kez Son Fırsat Denmiyor”
İngiliz Yüksek Komiseri: “ilk Kez Son Fırsat Denmiyor”
Lute’un “liderler Arasında Yüz Yüze Görüşme Hedeflediği” İddia Edildi
Lute’un “liderler Arasında Yüz Yüze Görüşme Hedeflediği” İddia Edildi
Çinlilerden 75 Milyon Euro’luk Yatırım
Çinlilerden 75 Milyon Euro’luk Yatırım
“Tavros” (Pamuklu) Bölgesinde Ayin
“Tavros” (Pamuklu) Bölgesinde Ayin
Avrupa Komisyonu Çözüm İçin Yardıma Hazır
Avrupa Komisyonu Çözüm İçin Yardıma Hazır

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim