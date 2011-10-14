Türkiye onkolojide bölge liderliğine oynuyor

Akdeniz Multidisipliner Onkoloji Forumu (MMOF) Kongresi’ne ev sahipliği yapacak olan onkologlara göre Türkiye onkolojinin yeni çekim merkezi. Çünkü eskiden bölgeden İtalya veya Almanya’ya giden kanser hastaları artık Türkiye’ye geliyor.

17-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak Akdeniz Çok Disiplinli Onkoloji Forumu (MMOF) Kongresi'nde kanser tedavisindeki yenilikler ve umut veren son gelişmeler masaya yatırılacak. Onkolojide Türk-Yunan işbirliğine dayanan MMOF’un Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Onat, Türkiye’nin kanser konusunda bölgedeki en iyi ülke konumunda olduğunu söyledi.

Yurt dışından Türkiye’ye gelen hasta sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Prof. Onat, “Eskiden insanlar kanser tedavisi için İtalya’ya veya Almanya’ya giderdi, artık Türkiye’ye geliyorlar. Türkiye tıp turizmi bakımından önemli bir ülke ve şu anda en rağbet edilen alan kanser tedavisidir” dedi. “Birçok anlamda kendi coğrafyamızın lider ülkelerinden biriyiz. Onkoloji konusunda da bu coğrafyanın iddialı ülkelerindeniz” diyen kongrenin Genel Sekreteri Prof. Dr. Gökhan Demir de pratikte gösterilen başarının MMOF gibi kongrelerle akademik platforma taşındığını söyledi.

TÜRKİYE ONKOLOJİNİN ÇEKİM MERKEZİ Onkolojinin bir evrensel bir de coğrafik boyutu olduğunu söyleyen ve onkolojide coğrafik komşuluk çerçevesinde birliktelikler oluşturmanın önemli olduğunu belirten Prof. Demir, “Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye onkoloji alanında bir çekim merkezidir. Çünkü Bulgaristan, Arnavutluk, Azerbaycan, Yugoslavya, Ukrayna, Gürcistan, Lübnan gibi çok sayıda ülkeden her gün kanser hastaları tedavi olmak için Türkiye’ye geliyor.

Biz klinik alandaki bu gücümüzü akademik platformda da göstermek zorundayız ve bilimsel organizasyonlar bu akademik gücümüzü oluşturmanın en önemli yolu. Bu organizasyona Yunanlı meslektaşlarımızla başladık çünkü Yunanistan da bu alanda liderlik arayışında olan bir ülke. Ama zamanla güç birliğinin daha doğru olacağını düşündük, çünkü bugün özellikle Akdeniz coğrafyasından pek çok ülke bu platformda yer almak istiyor” diye konuştu. Onkolojide Türk-Yunan işbirliğinin 6 yıldır sürdüğünü belirten Prof. Dr. Haluk Onat, bu yılki kongrenin Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere 22 ülkenin katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

CİLT VE PROSTAT KANSERLERİNE YENİ İLAÇLAR Kongrenin Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Nil Mandel de kongrede özellikle hedefe yönelik kanser tedavileriyle ilgili yeniliklerin ele alınacağını belirtti. Cilt, karaciğer, meme, kolon ve pankreas kanserlerinde kullanılan yeni ilaçların tartışılacağını vurgulayan Prof. Mandel, “Malign melanomda kullanılan ve bir yıldır yurt dışında ruhsatlanmış yeni bir ilaç ile prostat kanseri için geliştirilen iki yeni ilaç var. Bunlar Türkiye’de piyasada yok, çünkü henüz ruhsatlandırılmadılar ama biz bu ilaçları, insani amaçlı erken erişim tedavi programı kapsamında hastalarımızda kullanıyoruz. Çünkü Türkiye’de bir ilacın ruhsat alması 2 ile 5 yıl sürebiliyor” dedi.

KEMOTERAPİSİZ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ MÜMKÜN Kongrede konuşulacak ve onkolojideki paradigmayı değiştirebilecek önemli bir gelişmenin de akciğer kanserinde yaşandığını belirten Prof. Gökhan Demir, “Akciğer kanserlerinin ileri evresinde bugüne kadar elimizdeki tek tedavi seçeneği kemoterapi idi. Ancak iki önemli çalışmayla gösterildi ki tümörde bir özel genetik bozukluk varsa hiç kemoterapi vermeden, sadece ağızdan kullanılacak bir hedefli tedavi ile kemoterapiye eşdeğer başarı sağlanabiliyor. Yani akciğer kanserinin bir türü kemoterapisiz de kontrol altına alınabiliyor” diye konuştu.

KONFEKSİYON DEĞİL, BUTİK TEDAVİ DEVRİ Prof. Demir, “Yani dünyada onkoloji önemli bir dönüşüm ve değişim noktasındadır” ifadesini kullanırken, Prof. Mandel de, “Artık onkolojide ezbere tedavi yerine bireyselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedavi yapılıyor. Yani onkolojide konfeksiyon değil, butik tedaviler gündeme geliyor” diye konuştu.

KONGRENİN SÜRPRİZİ: MOJ Editörlüğünü onkologların yaptığı Mediterranean Oncology Journal (MOJ) isimli bilimsel dergi de ilk sayısıyla kongre katılımcılarıyla buluşacak. MOJ’u kongrenin sürprizi olarak nitelendiren Prof. Demir, derginin neden önemli olduğunu şöyle anlattı: Prof. Onat, Prof. Mandel ve Prof. Demir “Bilimsel platformun en önemli ayaklarından biri kongrelerdir ama ‘söz uçar yazı kalır’ mantığından hareketle mutlaka bilimsel çabayı yazılı hale dökmek gerekir. Bunun da tek yolu bilimsel dergi çıkarmaktır. Bu platform, Mediterranean Oncology Journal, yani MOJ isimli bir bilimsel dergi çıkarıyor. İlk sayı kongrede dağıtılacak. Bu dergi Türk bilim insanlarının çalışmalarını uluslararası bir yayında duyurması açısından da avantaj sağlayacak. Çünkü biz tıp dergisi konusunda gelişmesi gereken bir ülkeyiz. Araştırmalarımız var ancak çok az sayıda uluslararası alanda akredite olmuş tıp dergimiz mevcut. MOJ, bu anlamda onkolojide önemli bir boşluğu dolduracak. Kongreler dışında da bu coğrafyanın onkoloji konusundaki gelişmelerini sürekli takip edilir hale gelmesini sağlayacak.”

ORAL ONKOLOJİ Kongrede yeni bir başlık olarak diş hekimlerinin katılımıyla oral onkoloji paneli de yer alacak. Prof. Haluk Onat,“Türkiye’de hiç işlenmemiş ve onkolojide de yeni kabul gören bir konu olan oral onkolojiyi de tartışacağız. Kemoterapinin ve radyoterapinin ağız boşluğunda yaptığı sorunlar nedeniyle diş hekimlerinin ilgi alanına giren konular ele alınacak. Bugüne kadar konuyu biz onkologlar takip ediyorduk ama bu artık neredeyse bir uzmanlık dalı haline geldi ve Türkiye’de ilk defa bu konuyu işleyeceğiz, diş hekimlerinin de kongreye katılımını bekliyoruz” dedi. Daha çok Akdeniz ülkeleri için ortak sorun oluşturan kanser türleriyle ilgili bilgi alışverişi yapmak, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacını güden Akdeniz Çok Disiplinli Onkoloji Forumu (MMOF) Kongresi, 17-20 Kasım 2011 tarihleri arasında İstanbul Ceylan Intercontinental Otel’de gerçekleşecek.