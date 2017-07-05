Türkiye İlerleme Raporu Ve Kıbrıslı Türklerin Uyumu Konusu

Türkiye’nin 2016 yılı ilerleme raporunun, bugün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından ele alınacağı ve yarın da oylanacağı haber verildi.

Türkiye’nin 2016 yılı ilerleme raporunun, bugün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından ele alınacağı ve yarın da oylanacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Uyumla İlgili Karşı Koyma- Avrupa Parlamentosu: Kıbrıslı Türklerin Kesintisiz Uyumuyla İlgili Maddenin Çıkarılması İçin Mücadele” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Türkiye raporunun bugün ele alınması yarın da oylanması ışığında “Kıbrıs Türk toplumunun AB normlarıyla ‘kesintisiz’ uyum sürecine ilişkin maddenin rapordan çıkarılması konusunda, Strazburg’da diplomatik savaş verilmekte olduğunu” iddia etti.

Avrupa Birleştirici Solu’nun (AKEL), Kıbrıs Türk toplumunun kesintisiz uyumuna ilişkin ifadenin rapordan silinmesini isteyerek, bir değişiklik önerisi sunduğunu yazan gazete, “Dışişleri Bakanlığı” ile Sol grubun değişiklik önerisinin kabul edilmesini uman Rum milletvekillerinin de aynı yönde faaliyet göstermekte olduklarını belirtti.

Gerekli çoğunluğun sağlanmasının koşulunun, Avrupa solunun değişiklik önerisinin Avrupa Halk Partisi Grubu tarafından desteklenmesi olduğunu yazan gazete, Türkiye raporunu kaleme alan Hollandalı raportör Kati Piri’nin de aynı siyasi gruptan geliyor olmasından ötürü, Sosyalistler ve Demokratlar Grubunun (DİKO-EDEK) oynayacağı rolün de belirleyici olacağına işaret etti.

Rum kesiminin ise “Kıbrıslı Türklerin AB normlarıyla uyumu sürecinin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olması gerektiğini, doğru olarak addetmekte olduğunu” kaydeden gazete, öte yandan “hedeflenen şeyin, Kıbrıs Türk toplumunun özerkliği ve ayrı bir prosedürle ilgili izlenimler yaratılması değil, Kıbrıslı Türklerin adanın yeniden birleşmesi çerçevesindeki uyumu olduğunu” öne sürdü.

“Avrupa Komisyonu ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Eide’nin ise zıt bir görüşe sahip olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin AB normlarıyla uyumunun, doğrudan müzakereler sürecinden bağımsız olarak, ‘kesintisiz’ sürmesi gerektiğini düşündüklerini” kaydeden gazete, bu tezi İngiltere’nin onayladığını da öne sürdü.

Öte yandan yarın onaylanacak olan raporda, “Türkiye açısından Kıbrıs’la ilgili olan ifadelerin ise kilitlenmiş olduğu” yorumunda bulunan gazete, “Maraş’ın BM’ye verilmesi, Türk askeri birliklerinin Kıbrıs’tan ayrılmaya başlaması, aynı zamanda adadaki kolonizasyonun sona ermesine dair önerilerin ise pozitif unsurlar olduğunu” ileri sürdü.

Gazete “üye devletlerin tümünün, doğal kaynaklarıyla ilgili araştırma yapma ve bunları işletme konusundaki egemenlik haklarının hatırlatılmasıyla bağlantılı olarak, Ankara’ya tehdit ve buna ilişkin faaliyetlerden kaçınmasına yönelik yapılan önerilerin tekrarlanmasının önemli olduğunu” da iddia etti.

Gazete, raporun Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak 11 Şubat açıklamasını temel olarak aldığını aynı zamanda İsviçre’deki sürece destek belirttiğini de ekledi.

Türkiye’nin ilerleme raporuyla ilgili haber Alithia gazetesinde ise “Kıbrıs’la İlgili Mesajlar Türkiye İlerleme Raporu Aracılığıyla- Türkiye Raporu Yarın Oylanıyor ve Diğerlerinin Yanı Sıra Maraş’ın BM’ye Verilmesini, Türk Askeri Birliklerinin Adadan Ayrılmaya Başlamasını Aynı Zamanda ve Kolonizasyonun Sona Ermesini İstiyor” başlıklarıyla yer aldı.