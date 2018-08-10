Türkiye Enerji Bakanı’nın Açıklamaları Rum Basınında!

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Türkiye’nin “Fatih” sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.



Fileleftheros, konuya ilişin haberi “Savaş Sever Mesajlar – Türk Savunma Bakanı S-400 Kriziyle Doğu Akdeniz’deki Sondajları Birbiriyle İlişkilendirdi” başlığı altında verirken, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de planladığı sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamaları da aktardı.



Gazete, Türkiye Savunma Bakanı Hulisi Akar’ın, Türkiye-ABD arasındaki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamaya yer verdiği haberinde, Akar’ın S-400 füzelerinin alınmasıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj planlarını birbirleriyle ilişkilendirdiğini yazdı.



Gazete ayrıca Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, “Fatih” sondaj gemisinin çok yakında çalışmalara başlayacağını ve ilk sondajın Antalya yakınlarında yapılacağı yönündeki açıklamasına geniş yer verdi.



Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla aktardı:



Alithia: “Türkiye Suları Isıtmayacak – “Fatih” İlk Sondajlarını Antalya ve Mersin Açıklarında Yapacak”. Haravgi: “Dönmez: ‘Antalya ve Mersin’de Sondajlar’”.

