Güney Kıbrıs:
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12 Şubat 2017 Pazar 07:58

Türkiye Dört Özgürlükte Israrcı

Türkiye Dört Özgürlükte Israrcı
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İNGİLTERE İLE TÜRKİYE’NİN TALEPLERİ ORTAK

Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında Türk vatandaşlarına dört özgürlüğün tanınması talebi ve sorunun açıkta bulunan diğer çok sayıdaki konunun Cenevre’de yapılacak konferansın başarısını kısıtladığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin dört özgürlükte ısrarcı olduğu, Kıbrıs’ta ise müzakerelerin ilerlemediği iddiasını yineleyerek bu durumun Cenevre’de yapılacak konferansta başarıya ulaşılma ihtimalini kısıtladığını öne sürdü.

Türkiye’nin dört özgürlükler konusunu AB Komisyonu’yla sürdürdüğü Gümrük Birliği görüşmeleriyle ilişkilendirdiğini ve Gümrük Birliği’ni elde etmek amacıyla bu konuyu kullandığını savunan gazete, bu arada Kıbrıs’taki müzakerelerde açıkta kalan konuları kapatması yönünde yurt dışından ve içinden Rum hükümetine “tavsiyeler” geldiğini iddia etti.

Gazete, “dönüşümlü başkanlık ve karar alma mekanizması” konularında varılacak bir uzlaşının güvenlik konusunda anlaşmaya varılmasını kolaylaştırabileceği ve çözümün önünü açabileceği değerlendirmesinin mevcut olduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini savundu.

Haberde, Kıbrıs Rum tarafına yönelik baskının, Güney Kıbrıs’ın yaz aylarında, Şubat 2018’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri sebebiyle, seçim dönemine girecek olması yüzünden yapılmakta olduğu belirtildi.

“İNGİLTERE İLE TÜRKİYE ELELE”

Gazete bir diğer haberinde, AB’den ayrılacak olan İngiltere’nin de tıpkı Türkiye gibi, vatandaşlarına, Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında dört özgürlük verilmesini istediği, böylece dört özgürlüklerin iki ülkenin ortak talebi konumuna geldiğini iddia etti.

Gazete, İngiltere’nin AB’den çıkma süreci içerisinde olduğunu ve Kıbrıs’taki vatandaşlarının çözümden sonra da dört özgürlükten faydalanmasını istediğini, böylece Türkiye’yle ortak taleplere sahip olma durumunda bulunduğunu savundu.

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