Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması Rum Basınında

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, Mısır ve İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçilerinin Dış Rumlar Konferansı’ndaki sözlerine karşı yaptığı açıklama Rum basınında da yankı buldu.



Fileleftheros gazetesi haberinde, Ankara’nın, Mısır ve İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçilerinin, Dış Rumlar Konferansı’nda söylediklerine karşı rahatsızlığını gizlemeyip, diplomatlara hadlerini aşmaması uyarısında bulunduğunu yazdı.



Dışişleri Bakanlığı’nın, “Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada’nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur” dediğini de kaydeden gazete, açıklamanın geriye kalan kısmını ayrıntılı bir şekilde aktardı.



“FARKLI VERSİYON”



Mısır ve İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçilerinin geçen hafta Lefkoşa Rum kesiminde Dış Rumlar Konferansı’nda yaptıkları açıklamaların Türk basınında geniş yer bulduğunu kaydeden gazete, NTV’nin, Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Mai Taha Mohamed’in Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki “tahriklerine” değinerek, “Gerekirse Türkiye’ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini” söylediğini aktardığını belirtti.



Haberin “Ensonhaber” tarafından da aktarıldığını belirten gazete, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) yayımladığı haberin ise “farklı” bir şekilde olduğundan söz etti.



KİPE’de Mısır Güney Kıbrıs Büyükelçisi Mai Taha Mohamed’in, “Bölgede askeri kullanacak noktaya gelmeyeceğimizi umarım” diyerek sözlerine “Ancak Kıbrıs’a mümkün olan her türlü yardımı sunacağız” ifadelerini eklediğini; Güney Kıbrıs’ın İsrail Büyükelçisi Shmuel Revel’in ise “bu tahrikler nedeniyle bölgede İsrail tarafından herhangi bir askeri müdahalenin gerekmemesini dilediğini” kaydetti.



Alithia gazetesi ise “Doğu Akdeniz’de Sözlü Hengame” başlığıyla verdiği haberinde, Doğu Akdeniz’de “kelimeler savaşının şiddetini artırmaya devam ettiğini” yazdı.



Türkiye’nin, Dış Rumlar Konferansı’nda bölgede meydan okumalar devam ederse askeri önlemler alma uyarısında bulunan Mısır ve İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçileri’nin açıklamalarını yersiz olarak nitelendirdiğini belirten gazete, Güney Kıbrıs Büyükelçisi Mai Taha Mohamed’in “gerekirse Türkiye’ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini” söylediğini, Güney Kıbrıs’ın İsrail Büyükelçisi Shmuel Revel’in ise askeri gücün kullanılmasının gerekmemesi temennisini dile getirdiğini aktardı.



Gazete kısa bir süre sonra Türk Dışişleri Bakanlığı’nın, yaptığı açıklamada, Büyükelçileri, sınırlarını aşmamaya çağırdığını yazdı.



KKTC’DEN DE TEPKİ



Gazete haberinde, KKTC’de Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Aktaç Atai’nin, Dışişleri Bakanlığını, Mısır ve İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçileri’nin yaptıkları açıklamalara yanıt vermeye çağırdığını aktardı.



MISIR’DAN YALANLAMA İDDİASI



Öte yandan gazete haberinde, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zaid’in, Arap RT kanalına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Büyükelçisi Mai Taha Mohamed’in bu tür açıklamalar yaptığını yalanladığını iddia etti.



Haravgi gazetesi ise haberi “Ankara Büyükelçilerin Açıklamalarından Rahatsız Oldu… ‘Türkiye Kıbrıslı Türklerin Hak ve Menfaatlerini Koruyacak’… ‘Win-Win Temelli Ekonomik İşbirliği’ ” başlıklarıyla aktardı.

