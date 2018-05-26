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“Türkiye AİHM kararına uyarak Kıbrıslı Rum’a tazminat ödedi”

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına uyarak 15 yıl sonra bir Kıbrıslı Rum’a tazminat ödediği belirtildi.

“Türkiye AİHM kararına uyarak Kıbrıslı Rum’a tazminat ödedi”

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına uyarak 15 yıl sonra bir Kıbrıslı Rum’a tazminat ödediği belirtildi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 08:15
“Türkiye AİHM kararına uyarak Kıbrıslı Rum’a tazminat ödedi”

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına uyarak 15 yıl sonra bir Kıbrıslı Rum’a tazminat ödediği belirtildi.
Alithia ve diğer gazeteler, Türkiye’nin, Kıbrıslı Rum Andriani İoannu’nun KKTC’de bulunan eski taşınmaz malına ilişkin Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) sonuç üretemediği gerekçesiyle AİHM’de açtığı davanın sonucu olan 14 bin 500 Euro’luk tazminatı ödediğini iddia ettiler.
Gazete, “Türkiye İoannu Davasında Ödedi – Gerekçe Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Sonuç Verici Olmaması” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin beklenmedik bir hareket yaparak, aslında küçük bir miktar olan,7 bin Euro manevi zarar, 6 bin 325 Euro mahkeme masrafı ve bin 201 Euro KDV olmak üzere toplamda 14 bin 526 Euro’luk tazminatı, Avrupa Konseyi aracılığıyla ödediğini savundu.
Türkiye’nin bir Kıbrıslı Rum’a ödediği son tazminatın, 15 yıl önce, 2003 yılında Titina Loizidu’ya yaptığı bir milyon Doların üzerindeki ödeme olduğunu vurgulayan gazete,İoannu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis’in konuya ilişkin yaptığı açıklamaya da geniş yer verdi.
Dimitriadis açıklamasında, Türkiye’nin söz konusu tazminatı ödemesinin beklemede olan diğer davalardaki yaklaşık 50 milyon Euro’luk tazminatların da ödenmesinin yolunu açtığını iddia etti.

TÜRKİYE İKİ AŞAMALI YOL İZLEDİ

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Türkiye’nin Kıbrıslı Rumlara tazminat ödememesine sebep olarak, Kıbrıslı Rumlara doğrudan ödeme yapması durumunda “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanımış olacağı gerekçesini göstermekte olduğunu öne süren Dimitriadis, Türkiye’nin bunu aşmak için söz konusu tazminatı Avrupa Konseyi’ne ödediğini, Konsey’in ise 21 Mayıs tarihinde Kıbrıslı Rum İoannu’ya ödeme yaptığını ileri sürdü.
Gazete, İoannu’nun davasının, Türkiye’nin süreci düzeltmesi için, Taşınmaz Mal Komisyonu’na geri döneceğini belirterek 2008 yılında TMK’ya başvuran İoannu’nun taşınmazı için bir milyon 800 bin Sterlin talep ettiğini, TMK’nın ise 60 bin Sterlin önermekte olduğunu öne sürdü.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis: “Andriani’e Ödediler – Türkiye Manevi Zarar ve KDV’yi Ödedi”.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 11:36
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