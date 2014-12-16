Türkiye AB-ABD Ticari Müzakerelerinde Yer Almak İstiyor

Türkiye’nin AB ile ABD arasında yürütülen ticari müzakerelerde “katılan taraf” statüsünde yer alma talebinde bulunduğu, konuya ilişkin toplantıda ise Rum AP Milletvekili Kostas Mavridis’in buna şiddetle karşı çıktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin AB Katılım Anlaşması’nı yeniden değerlendirme taleplerini gündeme getirmekte olduğunu ve bu çerçevede AB ile ABD arasında yürütülen ticari müzakerelerde yer alma talebinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Türkiye’nin bu talebinin Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi’nin toplantısında gündeme geldiğini belirtirken komite toplantısında AB Komisyonu’nu temsilen hazır bulunan Jean Christophe Filori ve Luc Devinie’nin Türkiye’nin bu taleplerine değinmekten kaçındıklarını iddia etti.

Filori ve Devinie’nin, AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin düzeyinin yükseltildiğinden bahsettiklerini vurgulayan gazete, toplantıda hazır bulunan Rum AP Milletvekili Kostas Mavridis’in ise buna tepki göstererek AB hukukunu uygulamakla yükümlü Komisyon’un AB-Türkiye Gümrük Birliği düzeyinin yükseltilmesinden bahsedemeyeceğini söylediğini yazdı.

Mavridis, Türkiye’nin AB Katılım Anlaşması’nın ek protokolünü uygulamaktan kaçındığını ve AB üyesi olan Güney Kıbrıs’ı da tanımadığını hatırlattı.