“türk Ekonomisinin Kurtarılması İçin Ab Ve Imf’den Memorandum Senaryosu”

Lefkoşa, 9 Eylül 18 : Zor zamanlar geçiren Türk ekonomisinin kurtarılması için bir memorandum senaryosunun hazırlanmakta olduğu iddia edildi.



Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, edindiği bilgilere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Berlin ziyareti ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmeler öncesinde, Brüksel ve Berlin’de, Türk ekonomisinin desteklenmesine yönelik bir memorandum programına ilişkin “kağıt üzerinde tatbikatların” yapıldığını iddia etti.



Aynı bilgilere göre, perde gerisindeki ilk görüşmelerin, Avrupa Dış Eylem Servisi’nin bilgisine dayandığını savunan gazete, buna göre Erdoğan’ın, AB’den Türk ekonomisinin kurtarılmasına yönelik, Euro bölgesi ülkelerinin Yunanistan’a sunduğuna benzer bir program istenmeye doğru yöneldiğini öne sürdü.



Topluluk iç yazışmalarına göre AB’nin, (örtülü olarak Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) da katılımıyla), Yunan ekonomisini kurtarma programıyla ilgili senaryoya benzer şekilde, kriz konusunda “tek çözüm” olduğunu (The EU-with the IMF under cover-in a Greek-like rescue financial package scenario, is the only solution to the crisis) aktaran gazete, yazışmalara göre Erdoğan’ın, Ankara’nın talebi üzerine değil, Brüksel’in çağrısıyla IMF’nin de dolaylı olarak katılacağı bir Avrupa memorandum destek programı arzuladığını iddia etti.



Erdoğan’ın, Türkiye’nin doğrudan IMF’ye başvurmasını reddettiğini, çünkü böyle bir durumda ABD ve Başkanı Donalt Trump’ın kontrolü altında gireceğinin düşünüldüğünü aktaran gazete, Erdoğan’ın, Türk ekonomisi destek programının, pakete katılması için IMF’yi davet etme sorumluluğunu üstlenecek olan AB’nin mührüne sahip olması gerektiği düşüncesine sahip olduğunu savundu.



Tartışmaların daha erken aşamada olmasına ve başarıya ulaşılıp ulaşılamayacağı henüz kesin olmamasına rağmen, hali hazırda rakamlara da ulaşıldığını ileri sürülen gazete, iddia edildiği üzere Türkiye’nin, 120 milyar dolarlık üç yıl sürecek bir destek programına ihtiyacının olacağını aktardı.



AB ülkelerinin, olası bir kurtarma programına katılıp katılmayacağının henüz tartışılmadığını kaydeden gazete, diplomatik kaynaklara göre böyle bir kararın, mülteciler konusunda Türkiye’ye yapılan yardımda olduğu gibi devletlerarasında alınabileceğini belirterek, Güney Kıbrıs’ın bahse konu yardıma katılmamayı seçtiğini anımsattı.



Haberde, Türk ekonomisine yönelik olası bir kurtarma programına ilişkin senaryo konusunda Berlin’in destekleyen bir tutum izlediği iddia edildi.



(HC/ÖK)