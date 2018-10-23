Türk Deniz Kuvvetleri’nin Yeni Angajman Kuralları Rum Basınında





Lefkoşa, 23 Ekim 18 (.): Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’deki angajman kurallarına getirdiği değişiklik, Rum basınında yer buldu.Fileleftheros “İradeye Bağlı Angajman… Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’deki Angajman Kurallarında Değişiklik” başlıklı haberinde, Doğu Akdeniz’de görev icra etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Yunan savaş gemisi tarafından taciz edilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yeni angajman kuralları belirlendiğini okurlarına aktardı.Gazete, yeni kural uyarınca angajmanın, tehdit seviyesine göre artırılarak uygulanacağına, kademeli olarak tanınan serbesti kapsamında olası bir tehdit derecesine göre emir yetkisinin gemi komutanına kadar alt kademeye devredilmesini mümkün kıldığına dikkat çekti.Haberini, Defence Türk Net isimli savunma dergisinden alıntılayarak aktaran gazete, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuyla ilgili açıklamasına ve TC Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Yiğit Bulut’un uyarılarına da “Yunanistan’ın tahribi tehditleri” ara başlığıyla yer verdi.Gazete, Yunan savaş gemisinin tacizinin ardından Barbaros Hayreddin Paşa gemisine refakat için görevlendirilen iki firkateyn ve iki korvetin Baf’ın 130 deniz mili batısında bulunduğunu, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir firkateynin de Rodos-Kıbrıs arasında devriye yaptığını yazdı.Alithia, Türk Deniz Kuvvetleri’nin angajman kuralları revizyonunu okurlarına “Türkiye... Doğu Akdeniz’de Angajman Kurallarını Değiştiriyor” başlığıyla aktardı.(ŞA/GÜL)