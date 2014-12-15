Türk-Yunan Yüksek İşbirliği Konseyi’nde Dağıtılan Harita Krize Neden Oldu

Türk-Yunan Yüksek İşbirliği Konseyi’nin 5 Aralık tarihinde düzenlenen toplantısında dağıtılan haritaya tepkiler geldi.

Simerini gazetesinde, Fanula Argiru’nun imzasıyla yayımlanan makalede, Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras ile Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı toplantıda, katılımcılara bir harita dağıtıldığı ve haritada, Rum Yönetimi’nin “Greek Cypriot Administration-GCA” olarak, kuzey kesimin de KKTC olarak yazıldığı kaydedildi.

Haberde, bu duruma kimsenin tepki göstermediği, katılımcıların “iyi çocuğu oynadıkları” ve salonu terk etmedikleri; Yunanistan’ın da hiçbir şey olmamış gibi toplantıya devam ettiği belirtildi.



