Türk Temsilci Rum Basınının Gündemi Oldu

Türk tarafının, BM Genel Sekreterliği’ne gönderdiği iki mektup Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Ankara’dan Çelişkiler Politikası-Devlet İstiyor, Birlikte İdare Talep Ediyor Hükmetmeyi Hedefliyor” başlıklı haberinde, Türk tarafının, BM Genel Sekreterliği’ne gönderdiği iki mektupla, Kuzey’de ayrı bir oluşumun bulunduğu tezini ortaya koyma girişiminde bulunduğunu savundu.

Gazete son dönemlerde Türk tarafı ile Rum Yönetimi arasında BM’ye yönelik olarak gönderilen mektup savaşları içerisinde olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin BM’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Halit Çevik’in resmi BM belgesi olarak dağıtılması için BM Genel Sekreterliği’ne gönderdiği mektup, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana’nın imzasını taşıyor. BM’deki Rum Daimi Temsilci Vekili Menelau Menelaos’un mektubuna yanıt niteliği taşıyan mektubun, BM Genel Kurulu’nda resmi belge olarak dolaşmasını talep ettiğini yazan gazete, Menelaos’un, 20 Ekim 2014’te BM’ye gönderdiği mektupta, “Türkiye tarafından Güney Kıbrıs’ın hava sahasının ihlal edildiğinden ve Ağustos 2014’te Türk savaş gemilerinin kapalı limanları yasa dışı kullandığından” bahsettiğini belirtti.

Habere göre Dana, Menelaos’a yanıt niteliği taşıyan mektubunda, KKTC hava sahası içerisindeki uçuşların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yetkisi dahilinde bulunmadığını, bunun da ilgili birimlerin mutlak bilgisi ve fikir birliği dahilinde yer aldığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafı mektubunda ayrıca, KKTC Sivil Havacılık Dairesi’nin, hava trafiği ve havacılık hizmetleri konusunda yetkili birim olduğunu da belirtti.

Yine BM belgesi olarak yayınlanan ve KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana’nın imzasını taşıyan ve BM’deki Rum Daimi Temsilci Nikos Emiliu’nun, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı resmi ziyareti ve buradaki açıklamalarını şikayet ettiği BM’ye yönelik mektubuna yanıtı teşkil eden mektupta ise, Dana’nın Türkiye Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Dışişleri bakanlarının ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdiğine dikkati çektiğini belirtti.