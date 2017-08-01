Türk Navtex’i... Pentagon’dan İzahat Bekleniyor

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde Amerikan savaş gemisinin de müdahil olduğunun söylendiği bir Navtex yayımlamasıyla ilgili haberler bugün de gündemde yerini korudu.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde Amerikan savaş gemisinin de müdahil olduğunun söylendiği bir Navtex yayımlamasıyla ilgili haberler bugün de gündemde yerini korudu.

Fileleftheros gazetesi; “MEB’de Sinir Harbi… Türkler Amerikanları da Müdahil Ederek Gerilim ve Sorunlar Yaratmaya Çalışıyor” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde 11’inci parselde sondaj çalışmaları sürerken, Ankara’nın tüm düzeylerde “sinir harbini” artırdığını iddia etti.

Amerikan savaş gemisinin de müdahil olduğu Türk Navtex’inin yayımlanmasının bunu hedeflediğini savunan gazete, Güney Kıbrıs’ın bu duruma gerek adadaki ABD Büyükelçisi, gerekse Washington nezdinde girişimlerde bulunarak tepki gösterdiğini yazdı.

Amerikanlardan gelen ilk reaksiyonun, Türklerden deniz talimatı yayımlamasını istemedikleri şekilde olduğunu aktaran gazete, Washington’daki diplomatik kaynaklarınsa, gazetenin ABD’deki muhabirine, Türkiye ile tatbikat yapmadıklarını ve askeri geminin varlığının sadece kendi yükümlülükleriyle ilgili olduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre, Rum hükümeti Pentagon’dan da izahat bekliyor.

AKEL’DEN KINAMA

Öte yandan Haravgi gazetesine göre AKEL, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde Türk Navtex’inin yayımlanmasını kınadı.

Bunun, görüşmelerin yeniden başlaması çabalarında atmosferin düzelmesine yardımcı olmadığını savunan AKEL, eğer Türk Navtex’inin Amerikan savaş gemisiyle ilgili olduğuna dair bilgiler doğru çıkarsa, bunun çok endişe verici bir durum olacağını söyledi.

AKEL, Rum hükümetinin yaptığı eylemlerle ilgili bilgilendirme beklediğini de belirtti.