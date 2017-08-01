Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2017 Salı 08:16

Türk Navtex’i... Pentagon’dan İzahat Bekleniyor

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde Amerikan savaş gemisinin de müdahil olduğunun söylendiği bir Navtex yayımlamasıyla ilgili haberler bugün de gündemde yerini korudu.

Türk Navtex'i... Pentagon'dan İzahat Bekleniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde Amerikan savaş gemisinin de müdahil olduğunun söylendiği bir Navtex yayımlamasıyla ilgili haberler bugün de gündemde yerini korudu.

Fileleftheros gazetesi; “MEB’de Sinir Harbi… Türkler Amerikanları da Müdahil Ederek Gerilim ve Sorunlar Yaratmaya Çalışıyor” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde 11’inci parselde sondaj çalışmaları sürerken, Ankara’nın tüm düzeylerde “sinir harbini” artırdığını iddia etti.

Amerikan savaş gemisinin de müdahil olduğu Türk Navtex’inin yayımlanmasının bunu hedeflediğini savunan gazete, Güney Kıbrıs’ın bu duruma gerek adadaki ABD Büyükelçisi, gerekse Washington nezdinde girişimlerde bulunarak tepki gösterdiğini yazdı.

Amerikanlardan gelen ilk reaksiyonun, Türklerden deniz talimatı yayımlamasını istemedikleri şekilde olduğunu aktaran gazete, Washington’daki diplomatik kaynaklarınsa, gazetenin ABD’deki muhabirine, Türkiye ile tatbikat yapmadıklarını ve askeri geminin varlığının sadece kendi yükümlülükleriyle ilgili olduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre, Rum hükümeti Pentagon’dan da izahat bekliyor.

AKEL’DEN KINAMA

Öte yandan Haravgi gazetesine göre AKEL, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde Türk Navtex’inin yayımlanmasını kınadı.

Bunun, görüşmelerin yeniden başlaması çabalarında atmosferin düzelmesine yardımcı olmadığını savunan AKEL, eğer Türk Navtex’inin Amerikan savaş gemisiyle ilgili olduğuna dair bilgiler doğru çıkarsa, bunun çok endişe verici bir durum olacağını söyledi.

AKEL, Rum hükümetinin yaptığı eylemlerle ilgili bilgilendirme beklediğini de belirtti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasulidis Maronit Temsilci İle Görüştü Kasulidis Maronit Temsilci İle Görüştü
Doğal Gaz Gelirleri Konusundaki Tartışmaya Yeorgiadis İle Silikiotis De Karıştı Doğal Gaz Gelirleri Konusundaki Tartışmaya Yeorgiadis...
İşsizlik Oranında Düşüş... İşsizlik Oranında Düşüş...
Anastasiadis De Eide’nin Veda Resepsiyonuna Katılacak Anastasiadis De Eide’nin Veda Resepsiyonuna Katılacak
Karpaz’da Ayin Yapıldı Karpaz’da Ayin Yapıldı
Trodos Dağına Rasathane Trodos Dağına Rasathane
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Kasulidis Maronit Temsilci İle Görüştü
KKTC’nin Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönmeleriyle ilgili siyasi kararının ardından, Rum Dışişleri...

Haberi Oku