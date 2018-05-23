Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türk Lirasının değer kaybetmesinin, Kıbrıslı Türkleri Güney Kıbrıs’a yönelttiği iddia edildi.



Politis gazetesi “Kıbrıslı Tükler Burada Hesap Açmak İstiyor- Türk Lirasının Değer Kaybetmesi Kıbrıslı Türkleri Özgür Bölgelere İtiyor” başlıklı manşet haberinde, Türk lirasının sürekli değer kaybetmesinden ötürü, Kıbrıslı Türkler için Kuzey Kıbrıs’taki durumun hızla kötüye gitmekte olduğunu yazdı.



Kıbrıs Türk sendikal örgütlerinin, acil tedbirler alınmasını, aynı zamanda ekonomi konusunda daha sağlıklı bir yaklaşım benimsenmesini istediklerini kaydeden gazete, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz ay yüzde 15 arttığını, öte yandan sağlık hizmetlerinin fiyatlarının da iki katına çıktığını belirtti.



Türk ekonomisindeki dengesizliğin ve Kuzey Kıbrıs’ın da buna doğrudan bağlı olmasının, ortalama bir Kıbrıslı Türk’ü, malını mülkünü garantiye almak için Güney Kıbrıs’a yöneltmekte olduğunu öne süren gazete, kurtarılabilecek olan her şeyi kurtarmak için en basit ve kolay çözümün, Güney Kıbrıs’taki bir bankada hesap açmaktan başka bir şey olmadığını savundu.





Gazete, bundan ötürü, son günlerde Güney Kıbrıs’ta Euro hesabı açma işlemlerine ilişkin olarak, Kıbrıslı Türklerin bankalara yöneltmekte olduğu soruların arttığını belirtti.Ortalama Kıbrıslı Türklerin ekonomik çıkmazda olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki mağazalara gidişlerinin de azaldığını savunan gazete, Kıbrıslı Türklerin AB tarafından kontrol edilmekte olan bankalarda bulunan Euro hesaplarının muhtemelen daha güvenli olduğunu düşünerek, mevduatlarını Güney Kıbrıs’a taşıma ihtimalini araştırmakta olduklarını iddia etti.Kuzey Kıbrıs hükümetinin, “Türk lirasının çöküşünün etkileriyle baş etmek için” çözümler aramakta olduğunu da yazan gazete, Başbakan Tufan Erhürman’ın dün yaptığı açıklamalara yer verdi.Başbakan Erhürman’ın ekonomi konulu açıklamaları diğer Rum gazetelerinde de yer buldu.