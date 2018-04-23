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“Türk Lirasının değer kaybetmesi rumların alışverişlerini artırıyor”

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki alışverişlerini artırdığı ifade edildi.

“Türk Lirasının değer kaybetmesi rumların alışverişlerini artırıyor”

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki alışverişlerini artırdığı ifade edildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:33
“Türk Lirasının değer kaybetmesi rumların alışverişlerini artırıyor”

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki alışverişlerini artırdığı ifade edildi.

Alithia gazetesi bu başlıkla yayımladığı haberinde, KKTC Bakanlar Kurulu’nun döviz artışı konusunda aldığı önlemlerin yanı sıra, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yayımladığı verilere yer verdi.

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın verilerine dayanarak, Rumların KKTC’deki alışverişlerinin, hem Güney Kıbrıs ekonomisinin iyileşmesi, hem de Türk lirasının değer kaybetmesinin akabinde arttığını kaydeden gazete, devamla kredi kartlarıyla ilgili verileri düzenli olarak paylaşan JCC Kredi Kartı şirketinin verilerine yer ayırdı.

Gazete, bu verilere dayanarak, alım güçlerinin düşmesine rağmen Kıbrıslı Türklerin Rum kesiminde, Rumların KKTC’de harcadığından daha fazla harcama yapmayı sürdürdüklerini ekledi.

Son Güncelleme: 23.04.2018 12:51
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