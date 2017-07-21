Türk Kıyı Emniyeti İnternet Sitesinde Disi Eski Milletvekili Rotsas’ın Şirktenin Adı Da Var

Türk Kıyı Emniyeti’nin internet sayfasında yer alan, kimlerden teçhizat sağlandığına ilişkin listede, merkezi Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan, DİSİ eski milletvekili Hristos Rotsas’a ait Rotsas İnternational Ltd.’in de yer aldığı belirtildi.

Politis gazetesi, söz konusu listenin, bir twitter kullanıcısı tarafından yayımlandığını ve DİSİ eski milletvekili Hristos Rotsas’tan izahat istediğini yazdı.

Habere göre, Rotsas konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, şirketinin adının bu listede nasıl yer aldığını bilmediğini söyledi ve Türk makamlarıyla şirketinin alış veriş içerisinde olduğu bilgilerini yalanladı.