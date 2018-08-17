Türk gemilerinin Rum balıkçı teknesini taciz ettiği öne sürüldü

Türk gemilerinin, uluslararası sulardaki Rum balıkçı teknelerini taciz ettiği öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi, “Ta Psarakia” adlı şirkete ait balıkçı teknesinin, Türkiye kıyılarının 16 deniz mili açığında, Apostolos Andreas Manastırı kuzeyindeki uluslararası sularda bulunduğu sırada, iki Türk savaş gemisi tarafından taciz edildiğini ve balıkçı teknesinin kaptanından, bulunduğu yerden uzaklaşmasını talep ettiğini iddia etti.

Gazete, merkezi Limasol’da olan şirketin sahibi Aristos Aristidiu’nun Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Türk savaş gemisi kaptanının sabaha karşı saat 02.00’de, balıkçı teknesinin kaptanıyla iletişime geçerek bölgeden uzaklaşmasını ve 24 deniz mili açığa gitmesini talep ettiğini iddia ettiğini yazdı.

Habere göre Aristidiu, savaş gemilerinin saat 04.00’te yeniden balıkçı teknesine yaklaştıklarını ve eğer oradan ayrılmazlarsa, tekneyi çekerek içindekileri tutuklayacaklarını söylediklerini öne sürdü.

Aristidiu, balıkçı teknesinin bu durum üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ve iki savaş gemisinin, tekneyi belli bir noktaya kadar takip ettiğini savunarak, teknenin akşam geç saatlerde Limasol Limanı’na döndüğünü kaydetti.

