Türk gemilerinin bölgedeki varlığı Rum makamlarını harekete geçirdi

Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan beş geminin, dün sabah Rum Polisi Çevik Kuvveti’nin (MMAD) konuşlanmakta olduğu Paralimni’deki körfezin açıklarında görülmesinin, rahatsızlığa neden olduğu ifade edildi.

Rum Polisi’nin derhal harekete geçtiğini ve durumu yakından izlediğini yazan Fileleftheros gazetesi, Türk gemilerinin, Rum tarafındaki “Cyprus Jet Ski” kulübü tarafından düzenlenen “anti-işgal” etkinliğinden yaklaşık bir buçuk saat önce, saat 09.00 sıralarında, bölgede sıralandıklarını ileri sürdü.

Etkinliğin 12.30 sıralarında herhangi bir sorun çıkmadan tamamlandığını kaydeden gazete, bahse konu kulübün “Kıbrıs’ta devam eden Türk işgalini protesto etmek için, jet ski’lerle denizde bir etkinlik yaptığını” ekledi.