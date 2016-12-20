Turizmde 3 Milyon Ziyaretçi Barajı Aşıldı

Güney Kıbrıs’ta turizm alanında yılda 3 milyon ziyaretçi barajının aşıldığı haber verildi.

Haravgi gazetesi Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, bu yıl Ocak-Kasım aylarında 3 milyon 98 bin 604 kişinin Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesiyle 3 bin ziyaretçi barajının aşılmış olduğunu belirtti.

Geçen yıl Ocak-Kasım aylarında Güney Kıbrıs’ı ziyaret edenlerin sayısının 2 milyon 581 bin 57 olduğunu kaydeden gazete, bu yıl Ocak-Kasım aylarında geçen yıla kıyasla yüzde 20,1’lik artış olduğuna dikkat çekti.

Ziyaretçilerin bir milyon 131 bin 858’inin (yüzde 37) Britanya, 769 bin 445’ininse (yüzde 25) Rusya’dan Güney Kıbrıs’a ulaştığını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs için üçüncü önemli pazarınsa 147 bin 227 kişinin ziyaret gerçekleştirdiği Yunanistan olduğunu belirtti.

Habere göre Yunanistan’ı 141 bin 496 ziyaretçiyle İsrail, 119 bin 617 ziyaretçiyle Almanya ve 114 bin 104 ziyaretçiyle İsveç takip ediyor.