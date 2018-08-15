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Turistler Uyurken Soyuldu!

Lefkoşa, 15 Ağustos 18 : Baf’ta dün, konukevinde kalan turistlerin günün ağarmaya başladığı saatlerde soyuldukları bildirildi. 

Turistler Uyurken Soyuldu!

Lefkoşa, 15 Ağustos 18 : Baf’ta dün, konukevinde kalan turistlerin günün ağarmaya başladığı saatlerde soyuldukları bildirildi. 

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
Turistler Uyurken Soyuldu!

Baf’ta dün, konukevinde kalan turistlerin günün ağarmaya başladığı saatlerde soyuldukları bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi, sabaha karşı 05.30 sıralarında kimliği bilinmeyen bir kişinin, balkon kapısından uyumakta olan turistlerin odasına girdiğini, ardından turistlere ait çanta, telefon ve özel eşyaları aldığını yazdı. 

Hırsızı fark eden turistlerin, onu etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirten gazete, hırsızın, kiralık bir arabaya binip olay yerinden uzaklaştığını kaydetti. 

Habere göre polis, turistlerin verdiği ifade çerçevesinde hırsızı bulmak için soruşturma başlattı.

 


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Son Güncelleme: 15.08.2018 13:39
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