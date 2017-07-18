Turist Gelişlerinde Büyük Artış

Güney Kıbrıs’ta bu yılın ilk yarısındaki turist sayısının, 1.5 milyonu aştığı, haziran ayında da rekor yaşandığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta bu yılın ilk yarısındaki turist sayısının, 1.5 milyonu aştığı, haziran ayında da rekor yaşandığı haber verildi.

Politis “Turizm Havalanıyor” başlıklı haberinde Rum İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere dayanarak bu yılın ilk yarısında gelen turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artış göstererek 1 milyon 500 bine dayandığını, yılın tamamında gelen toplam turist sayısının 3 milyon 200’e ulaşmasının beklendiğini yazdı.

Gazete gelen turist sayısının (bir önceki yıla göre) yüzde 14,4 artarak 472 bin 450’e ulaştığı Haziran 2017 Rum turizm tarihinin en iyi ayı olduğunu yazdı.