Tsiolas: “Anastasiadis Yorulmaksızın Çalışıyor”



Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Tsiolas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Hükümeti’nin, insan haklarını ve temel özgürlükleri garanti altına alacak, sözde “işgal ve kolonizasyonu” sona erdirecek ve vatanı yeniden birleştirecek kalıcı ve işlevsel bir çözüm için yorulmaksızın çalıştığını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Tsiolas, Ermeni sporcuların ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu hedefi birlikte talep ettiklerini ve daha önceki yıllarda, Ermenilerin özlü katılımıyla mali ve toplumsal eylemlerde başarıya ulaşıldığı gibi, yeni tahriklerle de birlikte mücadele edeceklerini ve vatanı yeniden birleşmeye, istikrara, güvenliğe ve refaha götüreceklerini ifade etti.