Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Şubat 2017 Perşembe 08:38

Tseri’de 2 Milyon Yıllık Köpekbalığı Kalıntısı Bulundu

Lefkoşa kazasına bağlı Tseri yöresinde 2 milyon yıllık beyaz köpekbalığı ve kaplan köpekbalığı dişi kalıntıları bulundu.

Tseri'de 2 Milyon Yıllık Köpekbalığı Kalıntısı Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Lefkoşa kazasına bağlı Tseri yöresinde 2 milyon yıllık beyaz köpekbalığı ve kaplan köpekbalığı dişi kalıntıları bulundu.

Fileleftheros’un haberine göre, bölgenin fiziki tarihini gösteren nadir paleolitik ve paleozoik buluntuların 2 milyon yıl önce bölgenin, deniz yüzeyinin birkaç kilometre altında olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Haberde, beyaz köpekbalığı dişlerinin 2008 yılında aynı bölgede, birbirlerinden birkaç metre uzakta bulunduğuna, dişlerin aynı köpekbalığına ait olduğuna ve buluntuların 2 milyon yıllık olduğunun yurtdışında yapılan incelemelerle saptandığına işaret edildi.

Habere göre, kaplan köpekbalığı dişinde, kömürleşmiş balina kemiği kalıntısı bulunduğundan, köpekbalığının bir balinaya saldırdığı düşünülüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’taki Okullarda Uyuşturucu Çeteleri Savaşı Güney Kıbrıs’taki Okullarda Uyuşturucu Çeteleri...
Anastasiadis Rum Medyasını Uyardı Anastasiadis Rum Medyasını Uyardı
Ap Sosyalist Grup Başkanı Pıtela, Papadopulos İle Görüştü Ap Sosyalist Grup Başkanı Pıtela, Papadopulos İle...
Disi Ve Akel’den Güvenlik Konseyi Talebi Disi Ve Akel’den Güvenlik Konseyi Talebi
Liderlerin Uzun Baş Başa Görüşmesinden Martta Yeni Cenevre Çıktı Liderlerin Uzun Baş Başa Görüşmesinden Martta...
Kuik: “erdoğan Türkiye’nin İç Sorunlarını Yunanistan Aleyhindeki Saldırgan Politikalara Dönüştürmemeli” Kuik: “erdoğan Türkiye’nin İç Sorunlarını...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Güney Kıbrıs’taki Okullarda Uyuşturucu...
Güney Kıbrıs’taki bazı okullarda, uyuşturucu çetelerinin “kimin daha fazla uyuşturucu satacağı”...

Haberi Oku