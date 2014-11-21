Troyka’nın Ödeme Güçlüğüne İlişkin Önerileri

Güney Kıbrıs’ta bulunan Troyka teknokratlarının, zorunlu kredi yapılandırmalarında, değeri 200 bin Euro’ya kadar olan ilk evin korunmasına “evet” dediği belirtildi.

Politis gazetesi, “Ödeme Güçlüğüne İlişkin Koşullar” başlıklı haberinde, ödeme güçlüğüne ilişkin çerçevenin hissedilebilir bir şekilde değişmemesine karşın Troyka’nın, koşullar altında ilk evin korunmasını da ihtimal dışı bırakmadığını yazdı.

Troyka teknokratlarının, ön çalışma olarak, zorunlu kredi yapılandırmaları durumunda, ipotekli evin, mevcut değerinin 200 bin Euro’yu geçmeyecek şekilde korunmasını önerdiğini yazan gazete, bu önerinin dün Troyka tarafından partilere iletildiğini de belirtti.

Gazete, ödeme güçlü çerçevesinde koşullar altında korunacak olan ipotekli evin değerinin, Rum Merkez Bankası’nın vereceği verilere bağlı olacağını yazdı.