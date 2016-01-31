Trodos’taki Üsten Casusluk…

TRODOS’TAKİ ÜSTEN CASUSLUK…



ABD ve İngiltere’nin, İsrail’in Doğu Akdeniz üzerinde uçan insansız hava araçlarının (heron) kodlarını kırıp pilotaj kabininden görüntü sağladığı ve 20 yıldır keşif uçuşlarından elde ettiği görüntüleri çaldığı haber verildi.

Haftalık Kathimerini’nin haberine göre, ABD ve İngiltere’nin, İsrail heronlarını hack’layıp keşif görüntülerini çaldığı haberinin Edward Snowden tarafından uluslararası medyaya sızdırıldığını yazdı. Haberde, 1998’den beri üssü “Kıbrıs dağlarında” (Trodos) bulunan “Anarchist” kod isimli program aracılığıyla ABD ve İngiltere’nin; Mısır, Türkiye, İran ve Suriye’nin casus faaliyetlerini de gözlediği belirtildi.