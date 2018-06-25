Trodos’ta büyük kaza

Trodos’ta bu sabah meydana gelen ve Rum haber kaynaklarınca ciddi olarak nitelendirilen kaza, Platres Limasol yolunun bir şeridinin kapanmasına neden oldu.

Kazayla ilgili ilk haberlere göre iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri ters döndü. Rum haber kaynaklarına göre 06.40 sıralarında meydana gelen kazada, ters dönen araçta 38 yaşındaki sürücünün yanı sıra yolcu olarak da 8 ve 9 yaşlarında iki çocuk bulunuyordu.



Konuya ilişkin haberlerde polis ve ambulansın olay yerine gittiği kaydedildi.