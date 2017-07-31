Güney Kıbrıs:
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31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:46

Trodos Dağına Rasathane

Trodos dağına uzay gözlem evi (rasathane) kurulmasıyla ilgili planlar tamamlandı.

Trodos Dağına Rasathane
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Lefkoşa, 31 Temmuz 17 : Trodos dağına uzay gözlem evi (rasathane) kurulmasıyla ilgili planlar tamamlandı.

Politis ve diğer gazeteler, Trodos dağında bulunan “Ağridia” köyündeki bir tepeye kurulacak olan rasathanenin planlarının hazır olduğunu; rasathanenin, büyük bir teleskopun yanı sıra, kafeteryalar, sunum salonu ve ziyaretçilerin kendi teleskoplarını yerleştirebilecekleri bir platform içereceğini yazdılar.

Gazete, rasathanenin maliyetinin 3 milyon Euro olması ve AB ile ortaklaşa karşılanmasının planlandığını da vurguladı.

SB/HA)

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