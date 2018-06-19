Total yetkilisi kısa süre içerisinde ikinci kez Anastasiadis’le görüşecek

Fransız “Total” şirketinin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgesinden sorumlu başkanı Stephane Michel bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) faaliyet gösteren “Total” şirketinin başkanlarından biri olan Stephane Michel’in bir ay içerisinde ikinci kez Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini yazdılar.

Gazete, Michel’in bugün Anastasiadis’le yapacağı görüşmede, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki varlığını arttırma girişimleri bulunan Total şirketinin ENI’yle 8inci parselde ortaklaşa yürütecekleri çalışmalar ve doğal gaz aramalarına ilişkin diğer konuların ele alınacağını belirtti.

